Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise - Plus de 900 000 $ pour le projet Plancton Odyssée du Musée du Fjord

QUÉBEC, le 19 août 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce un investissement de 939 330 $ pour le projet Plancton Odyssée du Musée du Fjord de La Baie, une institution phare de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour l'occasion, le ministre était accompagné de M. François Tremblay, député de Dubuc.

Ce projet s'inscrit directement dans la volonté du gouvernement de faire plus de place à la créativité numérique dans nos institutions culturelles pour qu'elles soient modernes et attrayantes pour tous les publics, dont les jeunes, tout en conservant leur vocation éducative.

L'expérience immersive scientifique Plancton Odyssée est réalisée par l'équipe du Musée du Fjord et les entreprises numériques québécoises CREO, Les Macronautes et Les Films de La Baie, avec comme objectif de sensibiliser la communauté et le public à l'importance de maintenir un équilibre harmonieux avec le milieu naturel.

Citations

« Je suis fier d'appuyer cette initiative novatrice du Musée du Fjord, qui propose une expérience de culture scientifique faisant rayonner l'excellence des projets de créativité numérique partout au Québec. Les possibilités technologiques dont disposent les créateurs aujourd'hui permettent aux musées de renouveler leurs manières d'aborder la science et de susciter la curiosité du public. Bravo! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de ce soutien qui permettra au Musée du Fjord de continuer à inspirer, émerveiller et éduquer les générations futures. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est fier de pouvoir offrir un lieu attractif où le savoir et la découverte se rencontrent pour enrichir notre communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Un fjord, c'est spectaculaire et riche. Notre prestigieux musée, avec son équipe, joue un rôle clé dans la mise en valeur du fjord du Saguenay et assure son rayonnement à l'international. Cet autre investissement caquiste vient reconnaître une fois de plus l'importance éducative du Musée, son rayonnement et son potentiel pour l'avenir.»

François Tremblay, député de Dubuc

« Au nom du conseil d'administration et de l'équipe du Musée du Fjord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le ministère de la Culture et des Communications pour son appui financier exceptionnel. Grâce à cette contribution, nous pouvons concrétiser une expérience immersive novatrice qui allie science et technologie numérique, tout en renforçant notre rôle de pôle culturel et scientifique dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La réalisation de l'expérience immersive et numérique Plancton Odyssée et le développement de programmes éducatifs représentent un investissement de 1 362 000 $. »

Francis Gauthier, président du Musée du Fjord

« Le Musée du Fjord est fier de coproduire Plancton Odyssée avec les créateurs numériques québécois CREO, les Macronautes et les Films de La Baie, en collaboration avec des scientifiques de l'Université du Québec à Chicoutimi et à Rimouski. Ce projet audacieux nous permet de rehausser notre mission scientifique et de raffermir notre rôle en tant que référence incontournable pour la découverte et la compréhension du fjord du Saguenay et des milieux marins. En proposant cette expérience immersive sous-marine, ludique et étonnante, nous cherchons à sensibiliser le public à l'importance écologique du plancton, à éveiller la curiosité scientifique et à renforcer le lien entre la nature et les citoyens. Un grand merci au ministère de la Culture et des Communications, qui rend possible la réalisation de cette expérience unique au Québec. »

Guylaine Simard, directrice générale Musée du Fjord

« Plancton Odyssée illustre l'expertise du studio CREO : créer des expériences interactives et ludiques qui donnent le goût d'apprendre. Portée avec l'audace du Musée du Fjord et le soutien majeur du ministère de la Culture et des Communications, cette aventure immersive sera présentée en première mondiale au Saguenay. Je remercie également la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), dont le soutien contribue au développement et au rayonnement de nos propriétés intellectuelles numériques. Et je salue nos précieux collaborateurs, Les Macronautes, Les Films de La Baie et Rümker. »

Caroline Julien, fondatrice et présidente de CREO

Faits saillants

Le volet 3 favorise le maillage entre les gestionnaires d'espaces publics ou de lieux culturels et l'écosystème québécois de la créativité numérique, pour proposer de nouvelles œuvres à la population dans un secteur effervescent et susceptible d'attirer notamment les jeunes publics.

Ce volet du programme Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise bénéficie d'investissements liés à la Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture 2023-2028.

L'évaluation des projets repose notamment sur leur caractère original, sur la diversité et la qualité des intrants culturels québécois mis de l'avant et sur le lien entre l'espace public visé et les contenus du projet.

Au montant annoncé aujourd'hui s'ajoute une aide financière, déjà annoncée, de 69 220 $ en appui à la promotion de la science et de l'innovation du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]