Lutte contre la désinformation - Plus de 912 000 $ pour renforcer l'esprit critique des jeunes et favoriser leur accès à l'information

QUÉBEC, le 19 août 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 912 209 $ pour soutenir 23 projets dans le cadre du Programme pour une jeunesse bien informée 2024-2025. Il en a fait l'annonce lors de son passage au cégep de Jonquière, en compagnie du député de Jonquière et adjoint gouvernemental à la Jeunesse, M. Yannick Gagnon.

À l'ère des grandes plateformes, où les opinions circulent souvent plus vite que les faits, le gouvernement du Québec souhaite agir pour favoriser l'accès à une information fiable et de qualité, surtout pour les jeunes tout en stimulant leur pensée critique face aux contenus auxquels ils sont exposés.

En ce sens, le projet Développer la pensée critique chez les jeunes du Cégep de Jonquière est soutenu à hauteur de 50 000 $. Le montant octroyé au Cégep permettra de réaliser des trousses d'activités pédagogiques sur le métier de journaliste qui seront déployées dans un premier temps auprès des jeunes du secondaire, puis plus largement rendues disponibles au personnel enseignant qui pourra les utiliser en classe. Ces trousses seront produites par les étudiants de l'École supérieure en Art et technologie des médias et permettront d'expliquer le processus du traitement de l'information, de la collecte des faits à la diffusion des nouvelles, en mettant l'accent sur les enjeux de vérification, d'objectivité et de déontologie journalistique.

« Dans un contexte où les fausses nouvelles circulent à grande vitesse, il est essentiel pour notre gouvernement de soutenir des initiatives qui donnent aux jeunes les clés pour comprendre et questionner l'information, et les joindre là où ils sont. Un peu partout au Québec, nous allons soutenir des initiatives qui permettent de former citoyens allumés, curieux et responsables. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis tellement fier que l'expertise et le savoir-faire des étudiants et des enseignants en journalisme de l'École supérieure en Art et technologie des médias (ATM) du Cégep de Jonquière soient reconnus via le Programme pour une jeunesse bien informée. Cette somme leur permettra d'aller de l'avant avec leur projet de produire une série de capsules éducatives destinée aux enseignants et aux jeunes du secondaire. Il est important d'agir alors que la désinformation est reine et abreuve abondamment en continu leur génération. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière, adjoint gouvernemental à la Jeunesse et adjoint gouvernemental à la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air

« Former une jeunesse capable de décoder le vrai du faux à l'ère où l'information circule à grande vitesse, c'est plus qu'un objectif : c'est une responsabilité. À l'École supérieure en Art et technologie des médias du Cégep de Jonquière, nous croyons fermement que développer le jugement critique et la compréhension du travail journalistique est essentiel pour naviguer dans l'univers numérique d'aujourd'hui. Grâce à notre expertise et à l'engagement de notre équipe, nous sommes fiers de contribuer à cette mission pour des jeunes mieux outillés et plus conscients. »

Sylvain Gaudreault, directeur général, cégep de Jonquière

À propos du Programme

Lancé en novembre 2024, le Programme pour une jeunesse bien informée vise à favoriser l'accès à une information fiable et de qualité pour les jeunes tout en stimulant leur pensée critique face aux contenus auxquels ils sont exposés. Il a également pour objectif d'encourager la production de contenus d'information journalistiques par les jeunes ou encore destinés aux jeunes.

Les initiatives seront déployées dans une diversité de milieux, incluant les bibliothèques, les médias communautaires, les organismes jeunesse, les établissements d'enseignement collégial ou universitaire, ainsi que les organisations autochtones. Ces projets seront réalisés à travers le Québec, soit dans une dizaine de régions.

Les projets soutenus dans le cadre du Programme se répartissent en deux volets : le volet 1 vise à outiller les jeunes pour mieux comprendre l'information, reconnaître les sources fiables et déjouer la désinformation, tandis que le volet 2 encourage à produire et diffuser des contenus d'information journalistiques développés spécifiquement à l'intention de la jeunesse.

Faits saillants

Le Programme pour une jeunesse bien informée, une initiative conjointe du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) et du ministère de la Culture et des Communications, a été lancé le 11 novembre 2024.

23 projets ont été retenus à l'issue d'une évaluation rigoureuse menée par un comité formé d'experts du SAJ et du ministère de la Culture et des Communications.

Le volet 1 du Programme s'adresse aux organismes sans but lucratif, coopératives, bibliothèques publiques, établissements d'enseignement supérieur et organisations autochtones. Le volet 2 s'adresse aussi aux médias communautaires de même qu'aux médias d'information généralistes ou spécialisés, sur support imprimé, numérique, radio ou télévisé.

Les projets sélectionnés visent à renforcer l'esprit critique des jeunes au regard des informations auxquelles ils sont exposés et encourage la participation active de ceux-ci dans l'univers de l'information.

