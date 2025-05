Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 250 000 $ au Festival Fuego Fuego

QUÉBEC, le 23 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 250 000 $ au Festival Fuego Fuego, qui se déroule à Montréal jusqu'au 25 mai 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce festival célèbre la musique latine au cœur de Montréal avec une programmation des plus divertissantes. Lors de cette 4e édition, des artistes de renom et émergents défileront sur scène et feront vibrer la ville.

Citations :

« Le Festival Fuego Fuego fait partie des événements culturels qui animent la métropole et amènent des visiteurs d'ici et d'ailleurs à y séjourner pour l'occasion. Ces rendez-vous musicaux diversifient et enrichissent notre offre touristique année après année, contribuant ainsi à positionner le Québec comme destination par excellence. J'invite chaleureusement les personnes participantes à se laisser charmer par la métropole et ses multiples attraits au cours de leur séjour. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Fuego Fuego transforme l'Esplanade du Parc olympique en un véritable lieu de fête et d'effervescence. Chaque année, des milliers de festivaliers convergent vers l'est de Montréal pour célébrer la musique et la culture latines. Cet événement incarne l'énergie et le dynamisme de la métropole, lui permettant d'être considérée comme un pôle culturel incontournable. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme octroie 200 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival Fuego Fuego en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

Facebook X LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746