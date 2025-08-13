Festivals et événements de la métropole 2025 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 325 000 $ à l'OSM pour la Virée classique

MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 329 000 $ à l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) pour la tenue de la Virée classique, qui se déroule jusqu'au 17 août prochain.

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 2012, la Virée célèbre la musique classique dans une ambiance conviviale et festive. En plus des concerts en salle, l'événement propose une programmation extérieure immersive et gratuite à l'Esplanade du Parc olympique. Cette année, le public pourra découvrir plus de 300 artistes d'ici et d'ailleurs, dont certains de renommée mondiale.

Citations :

« Grâce à sa programmation impressionnante et à sa grande accessibilité, la Virée classique s'impose comme un rendez-vous incontournable du calendrier estival montréalais. En plus de démocratiser la musique classique, elle contribue au dynamisme de Montréal et renforce son rayonnement en tant que métropole culturelle de premier plan. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les rendez-vous culturels contribuent à l'effervescence des villes et à la notoriété du Québec à titre de destination de choix. La Virée classique enrichit l'offre événementielle de notre belle métropole et encourage les visiteurs à assister gratuitement aux concerts présentés, notamment, à l'Esplanade du Parc olympique. Je souhaite que les amateurs de musique classique tombent sous le charme de l'énorme talent des musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal et qu'ils profitent de leur passage dans la ville pour découvrir ses nombreux lieux touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de la Virée classique en accordant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme accorde 129 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

Ministère du Tourisme :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected]; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]