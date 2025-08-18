Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 120 000 $ au Festival international de cinéma et d'art Les Percéides

QUÉBEC, le 18 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 119 000 $ au Festival international de cinéma et d'art Les Percéides, qui se déroule à Percé jusqu'au 24 août 2025. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

C'est dans trois lieux de diffusion culturelle de la ville de Percé que Les Percéides proposent une rencontre intime entre cinéastes et spectateurs de tous les horizons. Le Festival poursuit sa mission de faire découvrir le cinéma d'auteur en région à travers une foule d'événements spéciaux tels que les soirées cinéma sur la plage, la Ciné-Croisière et les Journées des professionnels du cinéma à Percé. De plus, un éventail de prix et de distinctions sont remis aux cinéastes pour leur travail lors d'une soirée festive.

« Le Festival international de cinéma et d'art Les Percéides taille une place de choix aux artistes et aux artisans qu'il accueille. J'invite le public à venir découvrir la richesse du cinéma d'auteur et explorer la variété de formes et de genres cinématographiques qu'il propose, à travers un programme audacieux qui saura plaire à tous. Bravo à toute l'équipe organisatrice et bon festival à tous ! »

« Nos festivals et événements dynamisent la Gaspésie tout en étant des vecteurs d'attraction pour la région tout au long de l'année. C'est une fierté pour notre gouvernement de soutenir Les Percéides, cet événement qui revient pour une 17e édition au plus grand plaisir des adeptes de cinéma d'auteur. C'est une occasion autant pour les visiteurs que pour la population de découvrir des cinéastes ainsi que leurs œuvres à Percé. J'invite chaleureusement les gens à profiter de ce moment pour visiter la ville, ainsi que les nombreux attraits et paysages extraordinaires de la Gaspésie. »

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 91 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme octroi 28 000 $ à l'événement grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

