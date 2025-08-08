Festivals et événements de la saison estivale 2025 - 530 000 $ accordés au festival ÎLESONIQ

QUÉBEC, le 8 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 530 000 $ au festival ÎLESONIQ, qui se déroule à Montréal jusqu'au 10 août 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival ÎLESONIQ, qui se tient au parc Jean-Drapeau, fait vivre une expérience unique aux personnes participantes. Lors de l'édition 2025, une quarantaine d'artistes partageront les différentes scènes du festival pour divertir un public enflammé.

Citations

« Avec son programme vibrant et son ambiance unique, ÎLESONIQ transforme le parc Jean-Drapeau en un véritable carrefour de la musique électronique. Ce rendez-vous incontournable enrichit l'offre touristique de Montréal tout en créant des souvenirs mémorables pour les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Je me réjouis de voir ce festival contribuer, année après année, à faire rayonner notre culture et à renforcer la réputation du Québec comme destination festive et innovante. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Chaque été, ÎLESONIQ transforme le parc Jean-Drapeau en véritable épicentre de la musique électronique, attirant des milliers de festivaliers venus vibrer au rythme d'artistes de renommée internationale. Ce rendez-vous incontournable de l'été montréalais fait rayonner notre métropole sur les scènes culturelle et touristique, et confirme sa place parmi les grandes capitales festives du monde. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 450 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue du festival ÎLESONIQ en accordant une somme de 80 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Ministère du Tourisme :

Facebook

X

Linkedin

Youtube

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

Facebook

X

Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected] ; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement,économique régional et ministre, responsable de la Métropole, et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected] ; Renseignements : Maude Jutras, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 75024, [email protected] ; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipals et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]