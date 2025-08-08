Festivals et événements de la métropole 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 133 000 $ à ItalfestMTL

MONTRÉAL, le 8 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 133 000 $ à ItalfestMTL, qui se déroule jusqu'au 17 août prochain.

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Organisé par le Congrès national des Italo-Canadiens, ce festival, qui se déploie dans plusieurs arrondissements de Montréal, met à l'honneur la richesse de la culture italienne et l'apport remarquable de la communauté italo-québécoise.

Citations :

« De la musique à la gastronomie authentique, en passant par les arts et la fête, ItalfestMTL est une célébration vibrante de la culture italienne. Ce festival fait briller l'important héritage italien qui marque l'histoire, le caractère et la vie culturelle de notre métropole. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les festivals et événements touristiques, comme ItalfestMTL, sont de magnifiques occasions de dynamiser nos régions, tout en alliant plaisir, découvertes et rencontres. Quelle belle façon, pour les visiteurs comme pour la population locale, d'en apprendre davantage sur la communauté italienne de Montréal, qui enrichit le tissu social du Québec! J'invite chaleureusement toutes les personnes participantes à profiter de leur passage à l'événement pour partir à la découverte des nombreux attraits touristiques de la belle métropole. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue d'ItalfestMTL en accordant une somme de 80 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme accorde à l'événement 53 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

Ministère du Tourisme :

