Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,6 M$ au Carnaval de Québec

QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 672 000 $ au Carnaval de Québec, qui se déroulera du 7 au 16 février 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Célébration incontournable de la saison froide dans la ville de Québec, le Carnaval contribue au développement de la ville comme capitale hivernale. De l'inédit et des activités traditionnelles attendent les petits et les grands carnavaleux venus s'amuser au plus important carnaval d'hiver au monde, et ce, sur plusieurs sites d'activités, dont Gougoune et doudoune, accessible dès le 21 décembre.

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir cet événement hivernal majeur qu'est le Carnaval de Québec! Pendant deux semaines, il animera la ville de Québec et séduira le public venu d'un peu partout pour se divertir et profiter de la saison froide. En proposant une expérience inoubliable, le Carnaval contribue à consolider l'offre hivernale du Québec et à en faire une destination de premier plan. Je souhaite à tous les visiteurs qui participeront aux festivités de passer un séjour mémorable dans la région de la Capitale-Nationale, et je les invite à y prolonger leur séjour afin qu'ils puissent profiter de ses nombreux attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Véritable tradition chez nous, le Carnaval de Québec fait partie de notre ADN régional depuis des générations. Notre gouvernement est ravi d'être l'un des principaux partenaires pour la réussite de cette grande célébration de l'hiver québécois. Avec ses nouvelles activités et ses classiques, la programmation 2025 contribuera à l'effervescence culturelle et à la qualité de vie des participants. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le ministère du Tourisme accorde 997 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 675 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

