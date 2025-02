Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 925 000 $ au festival Montréal en Lumière

QUÉBEC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 926 000 $ au festival Montréal en Lumière, qui se déroule jusqu'au 9 mars 2025.

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival Montréal en Lumière est un événement festif au cœur du Quartier des spectacles proposant un volet gastronomique, une programmation musicale ainsi que des activités extérieures permettant d'apprécier pleinement la période hivernale. Petits et grands sont invités à profiter du sentier de patin, du Village gourmand et des nombreux spectacles d'artistes d'ici.

Citations :

« Pour une 26e édition, le Quartier des spectacles fera place au festival Montréal en Lumière et à sa programmation vibrante alliant gastronomie, culture et sport. Un rendez-vous incontournable au calendrier des festivités de la métropole qui plongera des milliers de visiteurs au cœur de l'hiver montréalais. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régionale et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le festival Montréal en Lumière propose une programmation des plus séduisantes pour découvrir la saison hivernale québécoise et en profiter au maximum! Il s'agit d'un événement rassembleur et chaleureux qui, année après année, charme les visiteurs et les incite à se rendre dans la métropole et à la visiter autrement. J'invite les touristes ainsi que les Montréalais à profiter de ce grand événement jovial pour découvrir et redécouvrir la ville. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Quelle belle façon de conjuguer plaisirs gourmands et tourisme hivernal! Les chefs et les artisans culinaires qui participent à cet événement bénéficient d'un rayonnement extraordinaire. Je vous invite à aller en grand nombre à leur rencontre et à vous laisser séduire par leur habileté à marier les saveurs du Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du festival Montréal en Lumière en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme accorde 416 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 10 000 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

