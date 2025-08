Investir dans l'innovation en entreprise - Appui de 308 364 $ pour augmenter la productivité de la Microbrasserie Siboire

SHERBROOKE, QC , le 6 août 2025 /CNW/ - Lors d'une visite de la Microbrasserie Siboire, la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, a annoncé, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, un investissement de 308 364 $ dans l'entreprise pour l'achat d'équipements visant à accroître sa capacité de production.

Grâce à ce projet d'une valeur de près de 528 000 $, la microbrasserie a pu se doter de plus grandes cuves de fermentation, augmenter sa vitesse de mise en canettes et ajouter un système pour contrôler la température de ses cuves. Ces améliorations soutiendront sa croissance, alors qu'elle a récemment ouvert deux succursales, une à Montréal et une à Québec.

Citations :

« La Microbrasserie Siboire fait partie du paysage de Sherbrooke depuis dix-huit ans déjà, et je me réjouis de la voir s'implanter ailleurs au Québec. L'appui de notre gouvernement va lui permettre de bien gérer cette période de croissance grâce à des équipements adaptés à sa réalité. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Les PME comme la Microbrasserie Siboire sont des moteurs pour l'économie de nos régions. Lorsqu'elles s'engagent dans des projets d'expansion, elles créent de la richesse au bénéfice de toute la collectivité. Encourager leur productivité, c'est une façon efficace de protéger nos entreprises et notre économie. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Je suis heureux de cet appui, qui permettra à la Microbrasserie Siboire d'accroître sa productivité. Transformer davantage les produits d'ici chez nous et stimuler la compétitivité de nos entreprises, c'est non seulement bon pour l'économie de nos régions, mais également pour l'ensemble du Québec. Bravo à toute l'équipe! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'aide que nous avons reçue était essentielle pour soutenir notre plan de croissance. Ces installations récentes nous permettent de produire les volumes de bière nécessaires pour que l'expérience Siboire puisse continuer dans nos deux nouvelles succursales! »

Jonathan Gaudreault, copropriétaire de la Microbrasserie Siboire

Faits saillants :

La Microbrasserie Siboire a ouvert ses portes à Sherbrooke en 2007 et compte aujourd'hui cinq succursales : deux à Sherbrooke , deux à Montréal et une à Québec. Depuis 2020, ses bières en canettes sont distribuées en Estrie, en Montérégie ainsi qu'à Québec et à Montréal.

en compte aujourd'hui cinq succursales : deux à , deux à Montréal et une à Québec. Depuis 2020, ses bières en canettes sont distribuées en Estrie, en Montérégie ainsi qu'à Québec et à Montréal. Le financement gouvernemental comprend un prêt de 158 364 $, issu du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'un financement de 150 000 $ accordé par l'entremise du Programme transformation alimentaire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), qui vise à accroître la productivité de la main-d'œuvre des entreprises par l'automatisation et la robotisation des procédés.

