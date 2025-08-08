Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 46 000 $ accordés à l'Expo agricole de Portneuf

QUÉBEC, le 8 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 45 732 $ à l'Expo agricole de Portneuf, qui se tient jusqu'au 10 août 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'Expo agricole de Portneuf est un événement familial et festif qui favorise la rencontre entre les acteurs du secteur agricole et le grand public. Des spectacles canins et musicaux aux animations éducatives, en passant par les expositions de machinerie et les manèges, une foule d'activités promet de divertir les personnes participantes de tous les âges.

Citations

« L'Exposition agricole de Portneuf est l'occasion idéale d'aller à la rencontre de ceux qui nous nourrissent chaque jour. En famille ou entre amis, je vous invite à participer en grand nombre à cet événement rassembleur, à assister aux jugements d'animaux et à découvrir le savoir-faire et la passion de nos producteurs et productrices agricoles! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les expositions agricoles qui ont lieu partout au Québec durant la saison estivale sont des événements festifs et familiaux qui valorisent la richesse et la diversité de notre offre touristique. Les visiteurs sont invités à faire un arrêt à l'Expo agricole de Portneuf pour découvrir la Capitale-Nationale autrement. Je les encourage à profiter pleinement de leur séjour pour parcourir la région et profiter des mille et une beautés du territoire. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'Exposition est devenue un événement synonyme de la saison estivale dans Portneuf. Elle participe au développement économique de la région et souligne l'apport majeur du secteur agricole dans la région. J'encourage les visiteurs ainsi que la population à venir profiter de l'événement en famille et entre amis, et à profiter de leur visite pour découvrir Portneuf. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 33 732 $ dans le cadre du Programme d'appui aux expositions agricoles et sectorielles 2024-2027.

Le ministère du Tourisme accorde 12 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

