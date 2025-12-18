Programme d'aide financière au développement du Sentier national au Québec - Le Québec mise sur le plein air : nouvel appel à projets pour le Sentier national

QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Dans le but de relier les régions entre elles et de favoriser l'accès de la population à la nature, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Isabelle Charest, annonce l'ouverture de l'appel à projets du Programme d'aide financière au développement du Sentier national au Québec (PAFSNQ), dès le 12 janvier 2026. Une enveloppe totale de 2,5 M$ y est destinée.

Le PAFSNQ soutient des projets visant à améliorer et à développer le Sentier national au Québec, dans le but d'offrir des sentiers sécuritaires, de qualité et accessibles à l'année dans plusieurs régions. Dès le 12 janvier 2026, les gestionnaires de sentiers situés sur le tracé actuel ou projeté pourront soumettre une demande d'aide financière en ligne sur Québec.ca, conformément aux critères du guide du programme.

D'une longueur de 1 830 km, le Sentier national au Québec constitue le plus vaste réseau de sentiers de randonnée en milieu naturel au Québec. S'étendant de Gatineau à Gaspé, il traverse neuf régions touristiques et permet aux Québécoises et Québécois de découvrir le territoire tout en pratiquant des activités de plein air comme la randonnée pédestre, la raquette et le ski de randonnée nordique, en toutes saisons.

La coordination et le développement du Sentier national sont assurés par Rando Québec, l'organisme de référence en matière de randonnée au Québec. Sur le terrain, les gestionnaires de sentiers, appuyés par de nombreux bénévoles, veillent à l'entretien des parcours, à la mise à niveau des infrastructures existantes et à la création de nouveaux tronçons, contribuant ainsi à l'essor d'un grand projet structurant pour l'ensemble du territoire québécois.

« Le Québec, avec ses forêts grandioses, offre un terrain de jeu exceptionnel pour les amateurs de plein air. Nous voulons que chaque Québécoise et chaque Québécois puisse profiter de la richesse de notre nature. Le Sentier national est un symbole de cet engagement, un réseau qui relie nos régions et offre de multiples occasions de bouger, de se ressourcer et de découvrir le plein air. Avec cet appel à projets, nous contribuons à développer et à améliorer nos sentiers pour qu'ils soient toujours plus accessibles, sécuritaires et accueillants. Je tiens à remercier sincèrement l'équipe de Rando Québec, les gestionnaires de sentiers et les nombreux bénévoles pour leur engagement dans la réalisation de ce projet unique. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous sommes très heureux de poursuivre le développement du Sentier national au Québec, un projet structurant qui permet de rendre la nature plus accessible à l'ensemble des Québécoises et Québécois et de renforcer une véritable culture du plein air. Bien au-delà de la randonnée, ce projet rappelle l'importance d'un mode de vie physiquement actif, au contact d'un environnement riche qu'il est essentiel de préserver. Le Sentier national contribue ainsi à la santé physique, psychologique, sociale et environnementale de la population. Nous remercions chaleureusement la ministre Isabelle Charest et son équipe pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. »

Grégory Flayol, directeur général adjoint de Rando Québec

Au Québec, il existe plus de 17 000 km de sentiers, dont plusieurs sont reliés au Sentier national au Québec (SNQ). D'une longueur actuelle de 1 830 km, le SNQ est le plus long sentier en milieu naturel au Québec et il traverse neuf régions touristiques : Outaouais, Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Québec, Charlevoix, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord (Manicouagan) et Gaspésie.

Rappelons que dans le budget 2023-2024, une somme de 2,7 M$ avait été annoncée pour un premier appel à projets. Les 24 projets retenus devraient permettre de créer, à terme, plus de 100 km de nouveaux sentiers et de mettre à niveau une portion significative de 715 km de sentiers existants.

L'appel à projets prendra fin le 13 février 2026.

Les critères du Programme d'aide financière au développement du Sentier national et les documents nécessaires au dépôt d'un projet seront disponibles dès le 12 janvier 2026. Pour en savoir plus sur le programme : https://www.quebec.ca/tourisme-loisirs-sport/aides-financieres-sport-loisir-activite-physique-plein-air/aides-financieres-infrastructures/programme-aide-financiere-developpement-sentier-national

Pour consulter la section du Sentier national sur le site Web de Rando Québec : https://www.randoquebec.ca/sentier-national-au-quebec/

