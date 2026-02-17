Un soutien renouvelé pour favoriser le développement de l'offre touristique de la région de Québec

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, en collaboration avec Destination Québec cité, annoncent la reconduction d'une aide financière pour favoriser la croissance de l'économie et de l'offre touristique de la région de Québec ainsi qu'un appui à des projets pour soutenir le développement durable du tourisme de montagne. En valorisant les atouts uniques du territoire, cet investissement contribuera directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs.

En effet, avec le renouvellement de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) pour les années 2025 à 2027, le ministère du Tourisme octroie 2,6 millions de dollars à Destination Québec cité. L'organisme bonifie cette enveloppe de 2,5 millions de dollars, portant ainsi à 5,1 millions le montant disponible pour la région.

Ce levier financier vise à revitaliser et à stimuler l'offre touristique en fonction des priorités de Destination Québec cité et des orientations du ministère du Tourisme. L'objectif : donner une nouvelle impulsion à la croissance du secteur dans une perspective durable et responsable.

Les projets ciblés par l'EPRTNT 2025-2027 doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;

Structuration de l'offre touristique régionale;

Festivals et événements;

Études et services-conseils.

De plus, une somme de 343 850 $ est accordée à quatre projets (voir annexe) menés dans le cadre du Plan montagnes de la région de Québec. Cette aide financière est allouée grâce aux 11 millions de dollars rendus disponibles par le gouvernement du Québec pour la réalisation de plans ou d'initiatives en lien avec le tourisme de montagne. L'objectif de cette enveloppe est de soutenir les communautés de montagne du Québec qui font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'un pôle unique, comme le ski alpin.

Citations :

« Le tourisme est un puissant moteur socioéconomique. Dans la région de Québec, il soutient des milliers d'emplois, stimule les entreprises et fait vibrer les collectivités. En renouvelant cette entente et en appuyant des projets qui favorisent le développement durable du tourisme de montagne, nous investissons directement dans l'économie régionale tout en permettant aux communautés de profiter des attraits d'ici, jour après jour. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La région de Québec est l'une de nos principales portes d'entrée touristique, et il est important que son offre continue de se démarquer. Je suis fier que notre gouvernement soutienne les partenaires de l'industrie, qui contribuent concrètement, grâce à leur leadership et à leur dynamisme, à la vitalité économique de notre destination de réputation internationale. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Ce soutien financier nous permet d'agir de façon structurée sur le développement de l'offre touristique de la région. Il favorise sa croissance durable et équilibrée en appuyant des projets porteurs et bien ancrés dans les réalités du territoire. C'est un levier concret pour renforcer la qualité de l'offre et générer des retombées positives, tant pour les communautés que pour les visiteurs. »

Lucie Charland, présidente du Conseil de Destination Québec cité

Faits saillants :

L'EPRTNT 2025-2027 est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation des ententes dans les 21 régions touristiques du Québec.

L'EPRTNT 2022-2025 a permis de soutenir 78 initiatives dans la région de Québec, lesquelles représentent des investissements à venir de plus de 288 millions de dollars, notamment de la part des promoteurs.

Les sommes allouées aux plans montagnes dans tout le Québec proviennent du ministère du Tourisme (6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions).

Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la région de Québec. En 2024, on y comptait 2 072 entreprises représentant quelque 37 800 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à 2,2 milliards de dollars dans la région.

Annexe

Plan montagnes Jeu vert Déploiement du projet Destinations partagées, qui s'appuie sur la plateforme Allons covoiturage, afin de faciliter les déplacements vers les attraits en mettant des touristes et des excursionnistes en contact avec des conducteurs, résidents ou non de la région. 38 725 $ Développement Côte-de-Beaupré Mise en place d'un service de location de vélos de montagne multijour pouvant inclure des forfaits guidés. 234 500 $ Navette Nature Mise en place d'un service de transport collectif, les fins de semaine, de Québec vers des sites d'activités de plein air de la MRC de Portneuf. 12 625 $ Hôtel Roquemont Mise en place d'une offre de location de vélos à pneus surdimensionnés pour l'hiver. 58 000 $

