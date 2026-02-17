/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement touristique de la région de Québec/
17 févr, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant un nouveau soutien au secteur touristique de la région de Québec.
Date :
Le 17 février 2026
Heure :
10 h 30
Lieu :
Québec
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le 17 février 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.
SOURCE Ministère du Tourisme
Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]
