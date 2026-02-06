Le gouvernement du Québec souligne la première Journée nationale du hockey

QUÉBEC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, soulignent la tenue de la première Journée nationale du hockey, le samedi 7 février.

Rappelons qu'en février 2025, le gouvernement du Québec a fait adopter la loi 90, qui reconnaît officiellement le hockey sur glace comme notre sport national, et qui institue également le premier samedi de février de chaque année comme la Journée nationale du hockey. Cette reconnaissance est venue confirmer la place unique que le hockey occupe dans notre histoire, mais aussi, dans la vie et dans le cœur de tant de Québécoises et de Québécois, depuis des générations. C'est d'ailleurs pourquoi notre gouvernement travaille continuellement à rendre ce sport plus accessible, notamment en investissant plus de 230 M$ en infrastructures destinées au hockey depuis 2018 et en offrant 300 $ aux parents pour réduire les coûts d'inscription aux concentrations hockey.

« Le hockey, ça rassemble, ça rapproche les générations et ça fait partie de notre culture, de notre histoire, autant que nos hivers. C'est d'ailleurs le premier référent culturel national du Québec que nous avons reconnu. C'est pourquoi j'invite petits et grands à célébrer ce sport qui nous unit en cette toute première Journée nationale du hockey, que ce soit sur la glace, dans les estrades ou devant la télé! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Des patinoires de quartier aux grands arénas, le hockey fait partie de notre identité collective. Il crée des souvenirs, forge des amitiés et fait bouger nos jeunes partout au Québec. Comme tous les sports, il permet de transmettre des valeurs essentielles aux joueurs, dont l'esprit d'équipe, le respect et le dépassement de soi. En cette Journée nationale du hockey, soulignons son apport à la vitalité de nos communautés et la passion qu'il suscite à travers la province. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Adoptée le 27 février 2025, la Loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec répond à la première recommandation du Comité québécois sur le développement du hockey, issue de son rapport « Le hockey, notre passion » publié en 2022, soit de hisser le hockey sur glace au rang de sport national du Québec. Mis sur pied par le gouvernement du Québec en 2021, le Comité avait comme mandat d'établir un état de situation du sport et de soulever les pistes de solution afin d'assurer le développement du hockey.

répond à la première recommandation du Comité québécois sur le développement du hockey, issue de son rapport « Le hockey, notre passion » publié en 2022, soit de hisser le hockey sur glace au rang de sport national du Québec. Mis sur pied par le gouvernement du Québec en 2021, le Comité avait comme mandat d'établir un état de situation du sport et de soulever les pistes de solution afin d'assurer le développement du hockey. Sur le plan historique, le Québec fut le théâtre de l'émergence du hockey sur glace moderne dans les années 1870, et du premier match officiel de l'histoire de ce sport, le 3 mars 1875. Cette partie légendaire a d'ailleurs été désignée comme événement historique à l'occasion de son 150e anniversaire.

