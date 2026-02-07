Saison hiver-printemps 2025-2026 - Un soutien pour favoriser le développement des festivals et des événements touristiques de la région de l'Estrie

QUÉBEC, le 7 févr. 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et le caucus des députés de l'Estrie sont fiers de confirmer un soutien financier à des festivals et à des événements de la région qui se tiendront dans le courant de l'hiver.

Les députés de l'Estrie apportent un appui indéfectible au développement et à la croissance du tourisme. Ainsi, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, ministre responsable de la région de l'Estrie et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, le député de Richmond et président de la Commission des institutions, M. André Bachand, le député de Granby et vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, M. François Bonnardel, de même que la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, se joignent à la ministre Dionne pour annoncer cette contribution de 104 000 $.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet d'appuyer plus de 300 événements partout au Québec, qui donnent lieu à quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec et stimulent ainsi les économies locale et régionale.

Citations :

« En plus d'être des occasions formidables de célébrer, les festivals et les événements touristiques favorisent le développement économique de nos régions. Ils enrichissent le tissu social de nos communautés tout en faisant briller le talent de nos artistes, de nos créateurs, de nos producteurs et des artisans de notre industrie événementielle. En soutenant ces initiatives, notre gouvernement contribue directement à la vitalité économique et culturelle de notre destination touristique. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec d'appuyer ces festivals et ces événements qui permettent aux visiteurs d'aller à la rencontre de nos athlètes et de nos artistes! Ils ont ainsi l'occasion de vivre une expérience originale et de découvrir les multiples attraits touristiques de la région de l'Estrie. Je salue les équipes organisatrices qui participent au succès de ces rendez-vous populaires. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, ministre responsable de la région de l'Estrie et députée de Brome-Missisquoi

« Je suis heureux que notre gouvernement s'associe au succès de ces festivals et de ces événements qui animent notre hiver, nous permettant de passer de bons moments en famille ou entre amis. Je tiens d'ailleurs à souligner les efforts déployés par les comités organisateurs, qui nous présentent, d'année en année, des activités de qualité avec des programmations riches et variées qui favorisent l'attractivité de la région et l'achat local. »

André Bachand, député de Richmond et président de la Commission des institutions

« Le Tournoi de hockey international bantam de Granby est bien plus qu'une compétition sportive. Il est un événement rassembleur qui fait rayonner notre ville et toute la région de la Haute-Yamaska bien au-delà de nos frontières. Chaque année, il attire de jeunes athlètes de haut niveau, des membres de leurs familles et des personnes passionnées de hockey, générant des retombées économiques importantes et contribuant à la vitalité touristique de Granby. Je suis fier que notre gouvernement soutienne un événement aussi structurant, porté par des bénévoles et des organisateurs engagés, qui incarne parfaitement l'esprit d'accueil et le dynamisme de notre communauté. »

François Bonnardel, député de Granby et vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles

« En Estrie, nos festivals et nos événements hivernaux ne sont pas que des rendez-vous festifs. Ils rassemblent nos collectivités, dynamisent notre économie locale et mettent en valeur le talent et la créativité de chez nous. Je suis enchantée de voir notre gouvernement encourager ces initiatives qui concourent à la vigueur et au rayonnement de notre région. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme Grand Prix Ski-Doo de Valcourt 68 000 $ Tournoi de hockey international bantam de Granby 18 000 $ Carnaval de Sherbrooke 18 000 $ Total 104 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Source : Thomas Bélanger, Conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 931-8013, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]