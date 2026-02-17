Un soutien structuré et pérenne accordé à Arrimage pour renforcer le développement culturel et régional

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, reconnaît que la corporation culturelle Arrimage joue un rôle similaire à celui d'un conseil régional de la culture sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine. Ainsi, l'aide ponctuelle qui lui était versée depuis quelques années est remplacée par un soutien intégré dans un programme permettant de soutenir son offre de services auprès des milieux culturels et des communications de la région.

Les organismes de regroupement jouent un rôle significatif en matière d'expertise-conseil, de communication, de développement des compétences, de concertation, ainsi que de mise en commun des services auprès des milieux culturels et des communications. L'aide financière annuelle accordée à Arrimage, dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les organismes de regroupement 2025-2028, totalise 142 815 $. Ce montant inclut notamment la rémunération d'un agent de développement culturel numérique ainsi que des sommes liées au poste de coordination à la formation continue.

Citations

« Je suis heureux d'annoncer l'intégration d'Arrimage au sein du programme Aide au fonctionnement pour les organismes de regroupement. Comme le programme n'accueille normalement pas de nouveaux organismes, l'intégration de cette corporation culturelle constitue une exception qui reflète la pertinence de son apport et l'importance de son rôle pour le développement culturel et régional. C'est aussi une façon de lui offrir une prévisibilité accrue dans la poursuite de ses actions. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Arrimage contribue activement à l'épanouissement et au rayonnement des arts et de la culture des Îles-de-la-Madeleine. Son expertise, similaire à celle d'un conseil régional de la culture, est reconnue comme telle par les acteurs du milieu. C'est une excellente nouvelle! »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Sur la base du décret sur l'insularité adopté par le gouvernement du Québec le 4 mai 2016, le ministre a reconnu qu'Arrimage joue un rôle similaire à celui d'un conseil régional de la culture sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, et qu'il est reconnu comme tel par les acteurs du milieu.

À l'échelle nationale, 27 autres organismes, soit 15 organismes de regroupement de portée régionale et 12 organismes nationaux sectoriels, bénéficient d'une enveloppe d'un peu plus de 26 M$ sur trois ans. Il vise à soutenir les organismes de regroupement dans les secteurs, notamment de la muséologie, du patrimoine, de la formation en art, des médias et des bibliothèques.

