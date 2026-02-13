Festivals et événements de la saison hivernale 2025-2026 - Le gouvernement du Québec appuie la Virée Nordique de Charlevoix

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé à la Virée Nordique de Charlevoix, qui a lieu jusqu'au 15 février prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 16 000 $.

La Virée Nordique offre une expérience de plein air hivernal pour tous les âges et tous les niveaux. Randonnées en raquettes, parcours de ski de fond ou de course de même qu'une panoplie d'autres activités sportives et festives sauront plaire à tout un chacun.

Citations :

« La Virée Nordique de Charlevoix est une belle occasion pour les jeunes et les moins jeunes de vivre une activité de plein air hivernal mémorable dans la région de Charlevoix. Comme plusieurs autres événements sportifs, elle contribue à attirer les visiteurs au Québec lors de la saison froide. J'encourage la population et les touristes à profiter de ces trois jours au grand air pour découvrir ou redécouvrir les joies de notre hiver. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« C'est avec fierté que notre gouvernement s'associe à la Virée Nordique de Charlevoix pour offrir une expérience inoubliable aux athlètes de tous les niveaux et aux familles. Se déroulant dans le cadre enchanteur des paysages charlevoisiens, cet événement hivernal générera des retombées économiques significatives pour notre région. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est un réel plaisir de voir des événements comme la Virée Nordique de Charlevoix faire rayonner la région et son territoire d'exception, tout en contribuant concrètement à son développement économique. Je tiens à féliciter l'équipe organisatrice de ce rendez-vous qui invite petits et grands à profiter de l'hiver et à bouger, tout en appréciant Charlevoix au cœur d'une nature spectaculaire et des plus inspirantes. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 11 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie 5 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). Ce programme vise à soutenir la réalisation de projets qui favorisent la vitalité des communautés de même que l'attractivité et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

