Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 250 000 $ pour le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

QUÉBEC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 256 000 $ pour la présentation du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, qui se déroule jusqu'au 18 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Véritable tradition hivernale au Québec, le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec accueille cette année 120 équipes provenant de 18 pays différents. Les visiteurs auront l'occasion, entre autres, d'y rencontrer quelques grands noms du monde du hockey, de prendre des photos avec la coupe Stanley et, surtout, d'applaudir les talents de la relève.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement de contribuer au succès du Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec, un événement international qui favorise le rayonnement de notre destination comme hôte d'événements sportifs d'envergure. Cet événement, très attendu des jeunes hockeyeurs, accueille des milliers de spectateurs de toutes provenances venus encourager leurs équipes favorites. Il contribue également à faire du Québec un incontournable du tourisme hivernal. J'invite chaleureusement les participants et leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans la région de la Capitale-Nationale pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent lors de la saison froide. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cet événement fait partie de l'ADN de Québec. En plus d'offrir des moments exaltants aux amateurs et aux passionnés de hockey et de donner une visibilité internationale à la région, le Tournoi amène une effervescence sportive qui contribue à la vitalité économique et à la qualité de vie des citoyens. Les attraits touristiques et les commerces en profiteront grandement. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« En soutenant le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, nous contribuons non seulement au rayonnement de notre héritage sportif hivernal, mais également au maintien de cette importante tradition annuelle qui fait vibrer le cœur des amateurs de hockey du Québec et à la promotion des bienfaits de la pratique régulière et sécuritaire d'activités sportives, récréatives et de plein air. Unique en son genre, cet événement de renommée mondiale met en lumière depuis plus de 60 ans le talent et l'enthousiasme de jeunes athlètes d'ici et d'ailleurs. J'invite donc l'ensemble de la population à venir encourager ces milliers de hockeyeurs et hockeyeuses qui prendront d'assaut les patinoires de la Capitale-Nationale. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 150 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une aide financière de 100 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère de l'Éducation accorde un montant de 6 000 $ grâce au Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Liens connexes :

www.quebec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

X, Facebook, YouTube, Linkedin

Secrétariat à la Capitale-Nationale :

Linkedin, X

Sport, loisir et plein air :

Facebook

Ministère de l'Éducation :

Facebook, X, Linkedin, YouTube, Instagram

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Mona Lechasseur, Attachée de presse du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-0875, [email protected]; Mathieu Durocher, Attaché de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 418 805-0233, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, 418 781-9520, [email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]