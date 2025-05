Festivals et événements de la saison été-automne 2025 - La ministre Caroline Proulx annonce plus de 200 000 $ pour soutenir différents festivals et les événements de la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, sont fiers de confirmer une aide financière de 204 000 $ visant à soutenir des festivals et des événements de la région qui se tiendront dans le courant de l'été et de l'automne.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir plus de 290 événements partout au Québec, qui comptent quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, et ainsi stimuler les économies locale et régionale.

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir ces festivals et événements touristiques qui promeuvent le Québec comme destination de choix. En permettant aux visiteurs de vivre des expériences uniques, ils dynamisent nos régions et produisent d'importantes retombées économiques et touristiques dans nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis fier que le gouvernement du Québec renouvelle son appui aux festivals et aux événements de la région de la Chaudière-Appalaches, un soutien qui génère des retombées économiques concrètes pour nos commerces, nos artisans et notre industrie touristique. Autant d'expériences uniques attendent les visiteurs cet été - que ce soit pour de longues vacances en famille, une escapade en amoureux ou un week-end entre amis, la Chaudière-Appalaches saura vous charmer, vous éblouir… et vous donner envie d'y revenir! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur les scènes nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique de ce programme doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme Festival des campeurs d'Adstock 6 000 $ Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli 15 000 $ Festivité western de Saint-Victor 22 000 $ Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines 25 000 $ Festival du bûcheux de Saint-Pamphile 27 000 $ Festival d'été de Saint-Georges 39 000 $ Festival country de Lotbinière 70 000 $ Total 204 000 $

