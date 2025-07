Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 58 000 $ accordé au Festival de Cirque des Îles

QUÉBEC, le 20 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 58 134,54 $ au Festival de Cirque des Îles, qui se déroule jusqu'au 26 juillet.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-­Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival de Cirque des Îles favorise la découverte et le succès des arts du cirque en permettant à des artistes de partout au Québec de présenter le fruit de leur travail dans l'environnement enchanteur des Îles-de-la-Madeleine. Les spectacles offerts sauront captiver un public de tous les âges, par exemple Émergences, entièrement monté par le corps professionnel et les étudiants de l'École de cirque des Îles.

Citations :

« Le Festival de Cirque des Îles promet d'en mettre plein la vue avec une programmation spectaculaire. En plus de soutenir la relève artistique, il offre à la jeunesse une occasion unique de découvrir l'univers du cirque grâce à sa collaboration avec l'École de cirque des Îles. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et événements estivaux représentent un vecteur d'attraction majeur pour nos régions et contribuent à leur développement économique, culturel et touristique. Le Festival de Cirque des Îles ne fait pas exception. Il s'agit d'une belle occasion pour les visiteurs de découvrir les arts du cirque tout en profitant de leur séjour aux Îles-de-la-Madeleine. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Ce festival est un rendez-vous incontournable qui met en lumière la richesse culturelle propre aux Îles-de-la-Madeleine. En plus de permettre à la communauté de célébrer et de renforcer son identité, il constitue une vitrine exceptionnelle pour les arts du cirque. Cet événement unique offre un espace de rencontre, suscitant l'émerveillement et la fierté chez la population tout en insufflant de la vitalité au territoire. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Quelle belle occasion de découvrir le talent des artistes du cirque! Année après année, ce festival attire des visiteurs avides de découvertes dans la région des Îles-de-la-Madeleine. Je les invite à en profiter pour aller à la rencontre de la population locale et découvrir tout le savoir-faire des Madelinots ainsi que leur chaleureux accueil. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 27 500 $ par le biais du Programme de partenariat territorial des Îles-de-la-Madeleine .

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 27 500 $ par le biais du Programme de partenariat territorial des Îles-de-la-Madeleine Le ministère du Tourisme accorde 23 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation verse un montant de 7 634,54 $ en vertu du volet 1 - Rayonnement régional du Fonds régions et ruralité (FRR).

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

Conseil des arts et des lettres du Québec :

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements : Maude Jutras, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 75024; [email protected]; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]