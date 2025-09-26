QUÉBEC, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 182 000 $ au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui se déroule à Jonquière jusqu'au 28 septembre 2025. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Samuel Poulin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean offre chaque année une rencontre exceptionnelle entre le public et plus d'une centaine d'exposants. C'est à travers une foule d'activités comme des séances de lecture pour les enfants, des tables rondes, des conférences, des expositions et plus encore que le Salon poursuit sa mission de favoriser le rayonnement de la littérature dans la région.

Citations

« Il est touchant de constater à quel point les salons du livre ont le pouvoir de susciter l'intérêt de la lecture et de l'écriture chez leurs visiteurs, petits et grands. Je suis fier que l'aide gouvernementale accordée au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean puisse contribuer à transmettre cette passion à un vaste public et à encourager le talent des auteurs d'ici. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La lecture est une porte ouverte sur le monde, et les jeunes du Québec méritent d'y accéder pleinement. En soutenant le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous investissons dans leur avenir et leur capacité à rêver grand. Je suis fier que le Plan d'action jeunesse permette de rapprocher les jeunes de la culture et de la littérature d'ici. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean tiendra sa 61e édition et présentera encore cette année un programme riche et diversifié. Cet événement est un incontournable pour les lecteurs, les auteurs, les éditeurs et les libraires de toute la région. En soutenant cette initiative, notre gouvernement vient reconnaître le travail des personnes qui œuvrent chaque année à faire de ce rassemblement culturel un grand succès. Bon Salon à toute la population! »

Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon 140 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 42 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

Lien connexe

Réseaux sociaux

Secrétariat à la Jeunesse

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

