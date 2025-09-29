La relation culturelle entre le Québec et la Suède se solidifie grâce à la Foire du livre de Göteborg

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec se réjouit de la présence d'auteurs et d'acteurs du milieu littéraire québécois lors de l'édition 2025 de la Foire du livre de Göteborg. Cette participation est de très bon augure en vue de la mise à l'honneur du Québec lors de l'édition 2026 de cet important événement suédois.

Au cours des derniers jours, de nombreux visiteurs ont notamment pu découvrir l'auteur Michel Jean lors de deux activités de type conversation. D'abord, l'auteur innu issu de la communauté de Mashteuiatsh, au Québec, s'est entretenu avec la journaliste et autrice suédoise Ann-Hélen Laestadius sur les similarités des peuples autochtones en Suède et au Québec. Le public a ensuite pu entendre l'auteur sur les défis relatifs à la traduction de son roman lors d'une discussion avec l'éditrice Elisabeth Gräte. D'autres activités, destinées aux gens de l'industrie du livre, ont donné un bel aperçu du potentiel de rayonnement que pourraient avoir les livres québécois l'an prochain ainsi que de l'expertise québécoise en matière de promotion et de protection de sa littérature.

Rappelons que c'est l'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), par l'entremise de son comité Québec Édition, qui tient la barre de la présence québécoise en sol suédois pour l'édition 2025 ainsi que pour la mise à l'honneur du Québec lors de l'édition 2026. Appuyé par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la Délégation générale du Québec à Londres, le ministère de la Culture et des Communications et par plusieurs maisons d'édition, Québec Édition a le mandat de repérer des occasions d'affaires intéressantes, notamment en matière de vente de droits et de traductions d'œuvres québécoises, de professionnalisation des maisons d'édition, de rayonnement international de la littérature québécoise et de développement de carrière pour les auteurs et autrices d'ici, afin que l'ensemble de l'industrie du livre profite des retombées économiques de cette mise à l'honneur. Les travaux portent déjà leurs fruits : une vingtaine d'œuvres littéraires québécoises ont été traduites ou seront traduites en suédois en prévision de l'événement.

Citations

« Je me réjouis de la présence grandissante d'auteurs québécois à la Foire du livre de Göteborg. J'ai évidemment très hâte à l'an prochain afin de faire découvrir au public suédois notre littérature par le biais de la mise à l'honneur du Québec lors de l'édition 2026. Merci aux organisateurs pour cette initiative. D'ici là, nous continuons de travailler avec nos partenaires québécois et européens afin de maximiser le potentiel de rayonnement et de développement commercial et artistique de notre mise à l'honneur. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis fier de voir le rayonnement des auteurs et des acteurs du monde littéraire québécois sur la scène internationale. La Suède et le Québec ont beaucoup en commun et je crois que nous pouvons affirmer que notre relation a franchi un nouveau cap. Je remercie tous les partenaires pour leur travail acharné. C'est grâce à vous que les talents et le savoir-faire québécois font leur place aux quatre coins du monde. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La participation du Québec à la Foire du livre, cette année, a offert à nos visiteurs un magnifique avant-goût de ce qui est à venir. Nous sommes donc très excités pour 2026, alors que le Québec reviendra comme invité d'honneur, offrant à notre public une formidable occasion de découvrir la richesse de sa littérature et de sa culture. »

Oskar Ekström, directeur de la Foire du livre de Göteborg

Faits saillants

L'édition 2026 de la Foire du livre de Göteborg se tiendra du 24 au 27 septembre 2026.

Les membres de la délégation québécoise et le programme québécois de l'édition 2026 de la Foire seront annoncés au printemps 2026.

Ville de littérature de l'UNESCO, tout comme Québec, Göteborg est une actrice majeure du milieu littéraire scandinave.

Selon une étude réalisée en 2021 par le Bureau international de l'édition française, les 10,3 millions de Suédoises et Suédois ont des habitudes de lecture bien ancrées. Plus de 8 200 nouveaux titres sont publiés annuellement, atteignant un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros en 2020. Plus de 25 % de ces titres sont des traductions.

Des autrices et auteurs de renom du Québec sont traduits en suédois et connaissent déjà un beau rayonnement critique (notamment Kim Thúy, Lise Tremblay, Isabelle Arsenault et Joséphine Bacon). Par ailleurs, l'exploration de l'imaginaire du Nord et de la nordicité, menée depuis plusieurs années en collaboration avec des partenaires suédois et scandinaves, a suscité l'engagement de maisons d'édition québécoises et donné lieu à de nombreuses études sur le sujet au Québec.

Jusqu'au 1 er décembre, la SODEC invite les entreprises québécoises en édition de livre à soumettre leurs projets visant à mettre en valeur des livres illustrés jeunesse et bandes dessinées québécois lors de la Foire du livre de Göteborg de 2026.

La Délégation générale du Québec à Londres offre également ses services aux pays nordiques.

Liens connexes

