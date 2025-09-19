Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 280 000 $ accordé au Marathon Beneva de Montréal

QUÉBEC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 282 000 $ au Marathon Beneva de Montréal, qui se déroule jusqu'au 21 septembre 2025.

La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent (incluant Les Basques) et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Marathon Beneva de Montréal donne l'occasion à des coureurs et à des coureuses de tous les niveaux de sillonner les rues de Montréal, d'une rive à l'autre, dans une ambiance de camaraderie qui pousse au dépassement de soi. Cet événement comprend également, pour les athlètes élites, le Championnat canadien des maîtres (5 km) et le Championnat québécois du mile (1,6 km). De plus, il constitue une compétition qualificative pour de grands événements internationaux, dont le Marathon de Boston et les Championnats du monde AbbottWMM Wanda. Il offre aussi la chance aux personnes participantes de courir pour soutenir une cause avec le programme caritatif Du cœur à la course.

Citations :

« Nos événements sportifs enrichissent notre offre touristique et attirent ici des fervents de sport ainsi que des athlètes de tous les niveaux. Le Marathon Beneva de Montréal contribue à la renommée du Québec comme destination sportive par excellence tout en faisant briller le talent et la passion des athlètes. J'invite chaleureusement les personnes participantes et leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans la métropole pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent (incluant Les Basques) et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Marathon Beneva de Montréal met en lumière la passion, la persévérance et l'esprit collectif qui caractérisent notre métropole. Portée par l'énergie de milliers de coureurs et de spectateurs, la ville de Montréal accueille une véritable fête du sport. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement qui fait rayonner la métropole, encourage de saines habitudes de vie et génère des retombées durables pour la collectivité. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Marathon Beneva de Montréal connaît toujours un succès immense et je suis certaine que ce sera le cas encore une fois cette année. L'intérêt pour la course à pied continue de croître à grande vitesse. J'en suis très heureuse, car elle représente une activité accessible et efficace qui contribue à améliorer la santé physique et mentale. Nous sommes particulièrement fiers de compter, parmi les épreuves, le Championnat canadien des maîtres (5 km), qui ajoute un volet compétitif d'envergure à l'événement. J'invite toute la population à se masser le long du parcours et à encourager les coureurs et les coureuses. Bon succès aux athlètes et à l'équipe organisatrice! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme octroie 150 000 $ à l'événement en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'édition 2025 du Marathon Beneva de Montréal en attribuant une somme de 125 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère de l'Éducation accorde 7 000 $ au Marathon Beneva de Montréal dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs.

