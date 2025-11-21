Saison hiver-printemps 2025-2026 - Un soutien pour favoriser le développement des festivals et des événements touristiques de la région de Montréal

QUÉBEC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et les élues de la région de Montréal sont fières de confirmer un soutien financier à des festivals et à des événements de cette région qui se tiendront dans le courant de l'hiver et du printemps.

Les élues de Montréal apportent un appui indéfectible au développement et à la croissance du tourisme. Ainsi, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, de même que la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole, Mme Karine Boivin Roy, se joignent à la ministre Dionne pour annoncer cette contribution de 491 000 $.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir plus de 300 événements partout au Québec, qui donnent lieu à quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec et stimulent ainsi les économies locale et régionale.

Citations :

« En plus d'être des occasions formidables de célébrer, les festivals et les événements touristiques favorisent le développement économique de nos régions. Ils enrichissent le tissu social de nos communautés tout en faisant briller le talent de nos artistes, de nos créateurs, de nos producteurs et des artisans de notre industrie événementielle. En soutenant ces initiatives, notre gouvernement contribue directement à la vitalité économique et culturelle de notre destination touristique. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Montréal vibre au rythme de ses festivals! Ces événements rassemblent les Montréalais et attirent des visiteurs des quatre coins du monde. Ils dynamisent nos quartiers, mettent en valeur nos artistes et font battre le cœur de notre métropole. Cet appui financier est une façon concrète de reconnaître tout le travail accompli derrière cette effervescence et de contribuer au rayonnement de la ville. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Montréal se distingue par son énergie, sa créativité et la chaleur de ses habitants. Grâce à ses festivals et à ses événements, les Montréalais comme les touristes de partout peuvent découvrir une métropole vivante et accueillante où chaque quartier se distingue par son histoire et sa couleur. Ces rendez-vous festifs nous permettent de célébrer ensemble l'hiver et le printemps tout en faisant valoir ce que notre ville a de plus beau à offrir : sa culture, son dynamisme et son esprit de rassemblement. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme Grand Circuit féérique de Montréal 295 000 $ Championnat Cheerfest 23 000 $ Odyssée M.A.D. 173 000 $ Total 491 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

