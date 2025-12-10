Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air - La ministre Charest annonce un nouvel appel de projets pour construire et moderniser les infrastructures sportives, récréatives et de plein air

QUÉBEC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Afin de favoriser l'accès des Québécoises et des Québécois à des infrastructures sportives, récréatives et de plein air de qualité, Ia ministre Isabelle Charest annonce l'ouverture du deuxième appel de projets du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), dès le 23 février 2026. Une enveloppe de 300 M$ y est associée pour soutenir des initiatives partout au Québec.

Ce programme permet notamment aux municipalités, à des organismes à but non lucratif, à des coopératives de solidarité, à des organismes scolaires et d'enseignement supérieur ainsi qu'aux instances des Premières Nations ou inuit de déposer des projets visant la construction, la rénovation ou l'amélioration d'infrastructures. L'aide financière peut atteindre 66 % des coûts admissibles, jusqu'à 20 M$ pour les infrastructures sportives et récréatives (volet 1) et 500 000 $ pour les infrastructures de plein air (volet 2).

En soutenant ces projets, notre gouvernement veut multiplier les lieux où les familles peuvent bouger et se rassembler, tout en offrant aux jeunes et aux aînés des environnements modernes et sécuritaires pour s'épanouir et pratiquer leurs activités. Ces investissements contribueront également à renforcer la qualité de vie et l'attractivité de nos communautés partout au Québec.

Citation :

« Pour que toute la population québécoise puisse bouger davantage et rester en santé, notre gouvernement mise sur l'accès à des infrastructures sportives, récréatives et de plein air de qualité. L'accessibilité, c'est offrir des lieux adaptés aux besoins des citoyens, mais aussi soutenir le développement de nos municipalités et la vitalité de nos communautés. C'est pourquoi nous investissons des sommes historiques dans la construction et la modernisation de ces installations partout au Québec. Avec le lancement de l'appel de projets, le 23 février prochain, j'invite donc les municipalités, les partenaires et les organismes admissibles à préparer le dépôt de leurs projets afin d'améliorer l'accessibilité et la proximité des infrastructures, et de permettre ainsi à l'ensemble des Québécoises et Québécois d'adopter un mode de vie actif. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Lors du premier appel de projets, lancé en septembre 2023 et doté d'une enveloppe de 300 M$, nous avons procédé en juillet 2024 à l'annonce des 322 projets retenus, dont 202 dans le volet 1 et 120 dans le volet 2.





Répartition régionale : cette démarche a permis de soutenir des projets dans l'ensemble des régions du Québec et au sein de 96 % des municipalités régionales de comté (MRC).





Ce programme comporte deux volets :



Volet 1 - Infrastructures sportives et récréatives : permet de financer la réalisation de projets de rénovation, de mise aux normes, de construction ou d'aménagement d'infrastructures sportives et récréatives favorisant la pratique d'activités physiques;



Volet 2 - Infrastructures de plein air : vise à financer la réalisation de projets d'aménagement et de mise à niveau d'infrastructures de plein air.



