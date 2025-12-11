Saison hiver-printemps 2025-2026 - Un soutien pour favoriser le développement des festivals et des événements touristiques de la région de l'Outaouais

QUÉBEC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et le caucus des députés de l'Outaouais sont fiers de confirmer un soutien financier à des festivals et à des événements de la région qui se tiendront dans le courant de l'hiver et du printemps.

Les députés de l'Outaouais apportent un appui indéfectible au développement et à la croissance du tourisme. Ainsi, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, le député de Gatineau, M. Robert Bussière, le député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental du ministre de la Justice, M. Mathieu Lévesque, ainsi que la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, se joignent à la ministre Dionne pour annoncer cette importante contribution de 159 000 $.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet d'appuyer plus de 300 événements partout au Québec, qui donnent lieu à quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec et stimulent ainsi les économies locale et régionale.

« En plus d'être des occasions formidables de célébrer, les festivals et les événements touristiques favorisent le développement économique de nos régions. Ils enrichissent le tissu social de nos communautés tout en faisant briller le talent de nos artistes, de nos créateurs, de nos producteurs et des artisans de notre industrie événementielle. En soutenant ces initiatives, notre gouvernement contribue directement à la vitalité économique et culturelle de notre destination touristique. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec d'appuyer ces festivals et ces événements qui permettent aux visiteurs d'aller à la rencontre notamment de nos artistes, de nos créateurs et de nos athlètes! Ils ont ainsi l'occasion de vivre une expérience originale et de découvrir les multiples attraits touristiques de la région de l'Outaouais. Je salue toutes les équipes organisatrices qui participent au succès de ces rendez-vous populaires. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Je suis enchanté que le gouvernement du Québec soutienne ces festivals et ces événements qui offrent une vitrine importante à nos artistes et à nos producteurs en leur permettant de faire valoir leur talent et de présenter le fruit de leur travail. Félicitations aux promoteurs qui mettent en valeur le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle tout en contribuant à l'essor de l'Outaouais comme destination touristique! »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental du ministre de la Justice

« Je suis heureuse que notre gouvernement s'associe au succès de ces festivals et de ces événements qui animent notre hiver et notre printemps, nous permettant de passer de bons moments en famille ou entre amis. Je tiens d'ailleurs à souligner les efforts déployés par les équipes organisatrices, qui nous présentent, d'année en année, des événements de qualité avec des programmations riches et variées qui favorisent l'attractivité de la région. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme First Nations Minor Hockey Festival 6 000 $ C.R.E.E. Senior Hockey and Broomball Tournament 10 000 $ Bal de Neige - Domaine des flocons 61 000 $ Marathon canadien de ski 41 000 $ Festival du fatbike de Montebello 18 000 $ Festibière d'hiver de Gatineau 23 000 $ Total 159 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

