Festivals et événements de la métropole 2025 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 200 000 $ pour appuyer la tenue de Mundial Montréal et de M pour Montréal

MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 216 300 $ pour appuyer la tenue de la 15e édition de Mundial Montréal et de la 20e édition de M pour Montréal. La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, et le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Mundial Montréal et M pour Montréal sont deux événements d'affaires qui permettent de créer des liens entre les gens de l'industrie musicale et les artistes. Ces rendez-vous servent de vitrine à ces derniers, leur donnant l'occasion de se faire découvrir et de rayonner au-delà des frontières. Le premier festival, qui débute aujourd'hui et se déroule jusqu'au 21 novembre, est axé sur les talents et les sons du monde entier; le deuxième, qui se tiendra du 19 au 22 novembre, se consacre quant à lui à la scène émergente.

Citations :

« Ces deux événements font vibrer Montréal au rythme des talents d'ici et des quatre coins du globe. C'est une célébration de la musique sous toutes ses formes, de la relève montréalaise à la scène internationale. Mundial Montréal et M pour Montréal illustrent une métropole bouillonnante de culture! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« J'invite le public à se déplacer en grand nombre pour Mundial Montréal et M pour Montréal, deux festivals de musique qui réunissent des artistes de chez nous et de partout à travers le monde. Avec une riche programmation, ces deux événements contribuent à faire découvrir plusieurs artistes, tout en assurant une grande visibilité à la culture québécoise à l'international. Bons festivals! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue des événements en accordant 35 000 $ à Mundial Montréal et 45 000 $ à M pour Montréal; ces sommes proviennent du Fonds signature métropole.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde 40 000 $ à Mundial Montréal ainsi que 40 000 $ à M pour Montréal provenant du Programme d'appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde une aide de 21 300 $ à Mundial Montréal ainsi que 35 000 $ à M pour Montréal par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

