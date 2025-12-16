AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement touristique de la Gaspésie

QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, et le député de Gaspé et adjoint gouvernemental de Mme Dionne, M. Stéphane Sainte-Croix, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant un nouveau soutien au secteur touristique de la Gaspésie.

Date : Le 18 décembre 2025

Heure : 13 h 30 Lieu : Carleton-sur-Mer

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 10 h le 18 décembre 2025, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]