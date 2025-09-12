Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 1 million de dollars accordé aux Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal

QUÉBEC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 1 069 000 $ aux Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, qui se déroulent à Québec le 12 septembre et à Montréal le 14 septembre 2025.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent (incluant Les Basques) et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal sont des rendez-vous très attendus par les cyclistes professionnels en Amérique du Nord. Des spectateurs de tous les horizons viennent soutenir fièrement leurs athlètes favoris lors des épreuves tenues dans les deux villes hôtes. Ces grandes compétitions sportives constituent de véritables leviers économiques et touristiques pour l'ensemble du Québec.

Citations :

« Chaque année, des cyclistes, parmi les meilleurs, se retrouvent dans le Vieux-Québec et autour du mont Royal pour tenter de remporter une compétition qui, au fil des ans, est devenue un incontournable de la planète vélo. Au passage, ils inspirent la relève et nous démontrent que le sport et l'activité physique sont de réels vecteurs de développement et de dépassement. Je suis très fière que notre gouvernement soutienne l'édition 2025 de cet événement. Bonne chance à tous nos coureurs québécois et bon spectacle à tous ceux qui seront au rendez-vous! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Quelle fierté pour notre gouvernement d'appuyer cette grande compétition qui favorise le rayonnement du Québec à l'international comme destination touristique et sportive par excellence. Cet événement d'envergure aura des retombées importantes pour la métropole et la capitale nationale. J'invite chaleureusement les supporteurs, les cyclistes et les membres de leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans les deux régions hôtes en explorant leurs multiples attraits et activités. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent (incluant Les Basques) et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Grand Prix cycliste de Montréal est bien plus qu'une course; il est une célébration du dépassement, du talent et de la passion qui animent les plus grands cyclistes du monde. En accueillant cette épreuve prestigieuse du WorldTour, Montréal affirme son statut de métropole sportive internationale et offre aux citoyens une occasion unique de vibrer au rythme de l'excellence. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement qui fait rayonner notre savoir-faire, notre dynamisme et notre amour du sport. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La région de la Capitale-Nationale accueille de plus en plus de grands événements sportifs. Elle se positionne ainsi comme un endroit où il fait bon vivre et où la promotion des saines habitudes de vie est une priorité. Le Grand Prix cycliste de Québec constitue dorénavant une tradition. La venue des athlètes et de leurs supporteurs génère des retombées économiques appréciables tout en offrant des images exceptionnelles de notre capitale nationale. Bravo à l'équipe organisatrice! »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation accorde 500 000 $ aux Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Le ministère du Tourisme octroie 369 000 $ aux deux événements en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'édition 2025 du Grand Prix cycliste de Montréal en attribuant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

