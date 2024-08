Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 260 000 $ à l'Expo Brome

QUÉBEC, le 30 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière de 263 311 $ à l'Expo Brome, qui a lieu du 30 août au 2 septembre.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de 160 ans, l'Expo Brome est une vitrine sur le secteur agricole au Québec. La programmation, composée de jugements d'animaux, d'expositions d'horticulture, d'artisanat et de produits de la ferme, de machineries agricoles, de danses, de concours de cavaliers, de manèges et de tirs de chevaux, promet des moments mémorables pour tous les participants.

Citations :

« C'est une offre variée d'activités et de produits agricoles que rassemble l'Expo Brome chaque année. Cet événement, devenu traditionnel à Brome, permet de démontrer l'étendue du savoir-faire des producteurs d'ici. J'encourage les visiteurs à profiter de ces quatre jours pour découvrir le monde agricole sous toutes ses facettes! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les expositions agricoles font partie des événements qui attirent autant la population que les touristes curieux de découvrir le secteur agricole québécois, notamment nos produits du terroir et artisanaux. C'est une joie de voir ces rendez-vous centenaires perdurer et continuer de séduire les visiteurs année après année. Je souhaite inviter tous les participants à saisir l'occasion pour parcourir les Cantons-de-l'Est et profiter de ses multiples trésors lors de leur séjour dans la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'Expo Brome fait partie des traditions du village de Brome depuis plus de 100 ans. L'événement, qui a marqué génération après génération, continue d'offrir une ouverture sur le secteur agricole et horticole autant aux visiteurs qu'à la population locale. Quelle fierté pour notre gouvernement de soutenir cette grande exposition! Félicitations à l'équipe organisatrice pour toutes ces merveilleuses éditions. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 193 311 $ dans le cadre du Programme d'appui aux expositions agricoles 2021-2024.

Le Programme d'appui aux expositions agricoles 2021-2024 permet aux expositions de mettre en valeur les produits bioalimentaires d'ici, de soutenir et d'améliorer les compétitions des jugements d'animaux et de valoriser la relève agricole.

Le ministère du Tourisme accorde 70 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

