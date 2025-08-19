INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement de la Politique bioalimentaire 2025-2035
Nouvelles fournies parMinistère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
19 août, 2025, 10:00 ET
QUÉBEC, le 19 août 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, invite les représentants des médias au lancement de la Politique bioalimentaire 2025-2035. Celle-ci dévoile la vision concertée du développement du secteur bioalimentaire pour la prochaine décennie.
Date :
Le vendredi 22 août 2025
Heure :
11 h 30
Lieu :
Saint-Charles-sur-Richelieu
Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].
Source et information :
Sophie J. Barma
Attachée de presse
Cabinet du ministre de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation
et ministre responsable de la région
du Centre-du-Québec
Cell. : 581 993-5016
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
