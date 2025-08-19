INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement de la Politique bioalimentaire 2025-2035

19 août, 2025

QUÉBEC, le 19 août 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, invite les représentants des médias au lancement de la Politique bioalimentaire 2025-2035. Celle-ci dévoile la vision concertée du développement du secteur bioalimentaire pour la prochaine décennie.

Le vendredi 22 août 2025

11 h 30

Saint-Charles-sur-Richelieu

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

Sophie J. Barma

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Agriculture,

des Pêcheries et de l'Alimentation

et ministre responsable de la région

du Centre-du-Québec

Cell. : 581 993-5016

[email protected]

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation