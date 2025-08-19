INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement de la Politique bioalimentaire 2025-2035

QUÉBEC, le 19 août 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, invite les représentants des médias au lancement de la Politique bioalimentaire 2025-2035. Celle-ci dévoile la vision concertée du développement du secteur bioalimentaire pour la prochaine décennie.

Date : Le vendredi 22 août 2025 Heure : 11 h 30 Lieu : Saint-Charles-sur-Richelieu

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

Source et information : Sophie J. Barma Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec Cell. : 581 993-5016 [email protected]



SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation