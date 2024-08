Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,3 million de dollars au ComediHa! Fest-Québec

QUÉBEC, le 1er août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 1 362 000 $ au ComediHa! Fest-Québec, dont le coup d'envoi est donné aujourd'hui et qui se déroulera jusqu'au 24 août prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette année, à l'occasion de la 25e édition, le ComediHa! Fest-Québec rassemblera des milliers de festivalières et de festivaliers venus partager des rires et encourager les humoristes. En plus de faire resplendir le talent des artistes sous le soleil du mois d'août, l'événement mettra également en scène les produits du terroir et les restaurateurs locaux dans son espace gourmand, le MiHa!M.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir le grand événement d'humour qu'est le ComediHa! Fest-Québec! Pendant le mois d'août, le festival anime le Vieux-Québec et séduit le public venu d'un peu partout pour rire et se divertir. Cet événement contribue à faire rayonner le Québec et à promouvoir la région comme une destination touristique de premier plan. Je souhaite à toutes les personnes qui participeront au festival de passer un séjour mémorable dans la Capitale-Nationale, et je les invite à profiter de l'occasion pour se laisser charmer par les magnifiques attraits que la région a à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« ComediHa! Fest-Québec! gagne en popularité chaque année, rayonnant même à l'international. Notre gouvernement est là pour soutenir cet événement qui célèbre le rire, avec brio, depuis 25 ans. Un immense merci à l'équipe du festival pour son organisation remarquable et son programme de qualité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis que notre merveilleuse région soit l'hôte du ComediHa! Fest-Québec, un festival d'humour rempli de surprises qui contribue à améliorer l'offre culturelle et la qualité de vie des citoyens et citoyennes. D'ailleurs, cet événement nous rappelle qu'il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! J'encourage donc les touristes d'ici et d'ailleurs à y participer, et je les invite à prolonger leur séjour dans la région pour découvrir ses nombreux attraits! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme octroie 750 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 312 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une aide financière de 300 000 $ par l'entremise du Programme d'appui aux actions régionales.

