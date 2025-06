Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 630 000 $ est accordé au FestiVoix de Trois-Rivières

QUÉBEC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 631 000 $ au FestiVoix de Trois-Rivières, qui se déroule jusqu'au 6 juillet 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le FestiVoix de Trois-Rivières est un événement musical et culturel incontournable qui propose plus de 120 spectacles d'artistes émergents et internationaux pendant 10 jours de festivités. Le public a l'occasion de profiter de ces prestations offertes sur plus d'une quinzaine de scènes différentes, dont certaines présentent des concerts gratuits dans une ambiance énergique et entraînante.

Citations :

« À chacune de ses éditions, le FestiVoix insuffle une énergie unique au centre-ville de Trois-Rivières et attire les visiteurs par centaines. Il représente une occasion en or de découvrir de nouveaux talents, de retrouver ses artistes préférés et de vivre pleinement l'ambiance festive de la Mauricie. J'invite chaleureusement les festivaliers à prolonger leur séjour pour explorer les trésors de Trois-Rivières et de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festivoix de Trois-Rivières se distingue par la diversité musicale qu'il offre année après année en accueillant des artistes du Québec et de la scène internationale. Cette mixité favorise les découvertes de même que le rayonnement de notre culture. Je me réjouis du soutien accordé par notre gouvernement à ce festival qui s'annonce rassembleur et électrisant. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le FestiVoix contribue au développement socioéconomique de la région de la Mauricie. Avec sa programmation diversifiée et ses multiples scènes, il permet aux festivaliers de découvrir et de redécouvrir le centre-ville de Trois-Rivières. Je veux souligner, encore cette année, la créativité de Thomas Grégoire et de toute l'équipe organisatrice, qui nous permettent de vivre une expérience unique chez nous. Je suis convaincu que les Trifluviennes et Trifluviens ainsi que les visiteurs seront au rendez-vous. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 456 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 175 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

