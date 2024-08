Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 120 000 $ au Unity Electro Fest

QUÉBEC, le 29 août 2024 Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 119 000 $ au Unity Electro Fest, qui se déroule à Québec du 29 au 31 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'Unity Electro Fest est un événement unique consacré à la musique électronique dans la ville de Québec. Entre feux d'artifice, pyrotechnie et lasers, le festival promet une ambiance électrisante pour les participants venus assister aux multiples représentations.

Citations :

« Venez découvrir la magie de Québec à travers la diversité de ses événements et festivals, qui font de la région une destination incontournable pour vivre des expériences inoubliables. Cet événement, soutenu par le gouvernement, est l'occasion parfaite pour explorer tout ce que la région de la Capitale-Nationale a à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons le festival en plein air Unity Electro Fest pour une troisième année à Charlesbourg. L'événement bonifiera assurément la qualité de vie des citoyens et l'effervescence culturelle dans la Capitale-Nationale. J'invite la population à vivre cette expérience hors du commun! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, le ministère du Tourisme octroie 79 000 $ à l'événement.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide financière de 40 000 $ en vertu de son Programme d'appui aux actions régionales.

