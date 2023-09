Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 1 185 000 $ aux Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal

QUÉBEC, le 9 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 184 000 $ aux Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, qui se déroulent jusqu'au 10 septembre.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal sont devenus, au fil des ans, des rendez-vous incontournables pour les cyclistes professionnels. Chaque année, des centaines de personnes compétitionnent lors de ces épreuves, au grand bonheur des amateurs de sport.

Citations

« Le cyclisme est une discipline technique qui procure un grand sentiment de liberté. J'espère que les spectateurs qui encourageront, en direct ou via la télévision, les athlètes professionnels de passage à Québec et à Montréal trouveront inspiration et courage pour s'attaquer, à leur tour, à une pratique sportive, peu importe sa nature. Pratiquer un sport est une excellente façon de trouver un équilibre entre nos nombreuses responsabilités du quotidien. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Parmi les festivals et les événements qui font la renommée du Québec à titre de destination touristique de choix figurent les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal. Ce rassemblement sportif dynamise son industrie événementielle et stimule son économie. Les rendez-vous de ce type permettent à nos entrepreneurs locaux de mettre en lumière leur savoir-faire. J'invite les amateurs et les amoureux du vélo à venir en grand nombre encourager leurs athlètes favoris et à profiter de leur séjour dans la métropole et dans la région de la Capitale-Nationale pour admirer leurs multiples attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cet événement sportif d'envergure contribue à l'attractivité de la métropole et la place sous les feux des projecteurs à l'international. La présence de ces athlètes de haut calibre ainsi que des visiteurs venus les encourager participe au dynamisme de Montréal et la positionne en tant que ville sportive de renom. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Grand Prix Cycliste de Québec est reconnu pour son haut calibre sportif international, dans ce lieu exceptionnel qu'est le Vieux-Québec. Nous sommes fiers de contribuer à cet événement incontournable pour les amateurs de cyclisme. J'invite la population de la Capitale-Nationale et les visiteurs à vivre l'effervescence du Grand Prix et à venir encourager l'ensemble des participants! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le ministère de l'Éducation accorde 415 000 $ par l'intermédiaire du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Le ministère du Tourisme accorde 369 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques;.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 200 000 $ dans le cadre de son Programme d'appui aux actions régionales.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue des Grands Prix Cyclistes de Montréal en accordant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

