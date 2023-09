Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 49 000 $ à l'Oktoberfest de Repentigny

QUÉBEC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 49 000 $ à l'Oktoberfest de Repentigny, qui a lieu jusqu'au 10 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'Oktoberfest de Repentigny est devenu, au fil des ans, un événement incontournable dans Lanaudière. Chaque année, une quarantaine de microbrasseries exposent le fruit de leur travail dans une ambiance festive alliant fête foraine, spectacles de musique et d'humour, bonne bouffe et dégustations de bières artisanales.

Citations

« L'Oktoberfest de Repentigny est un rendez-vous très attendu dans la région de Lanaudière. Il accueille chaque année des milliers d'amateurs de la bière locale et autres spiritueux. Cet événement d'envergure permet à nos brasseurs de mettre en valeur leur savoir-faire. Les rassemblements de ce type dynamisent notre industrie événementielle et stimulent l'économie de nos régions. J'invite les gens à venir en grand nombre vivre des moments exceptionnels et je souhaite qu'ils prolongent leur séjour dans les environs pour découvrir les multiples attraits touristiques de Lanaudière. Bonne dégustation! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'Oktoberfest est un incontournable dans Lanaudière pour les amateurs des produits artisanaux et les connaisseurs de bière. Je suis très heureuse que notre gouvernement soutienne ce festival d'envergure. Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles qui garantissent le succès de l'événement année après année. Bon festival à tous! »

Pascale Déry, députée de Repentigny et ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

