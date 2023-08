Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 470 000 $ aux Fêtes de la Nouvelle-France

QUÉBEC, le 3 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 470 000 $ aux Fêtes de la Nouvelle-France, qui se déroulent à Québec jusqu'au 6 août 2023.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Fêtes de la Nouvelle-France mettent en valeur le fait francophone en Amérique du Nord, dans une ambiance familiale et festive. Les célébrations ont principalement lieu dans le site patrimonial déclaré du Vieux-Québec, site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et théâtre de nombreux événements culturellement marquants au fil des siècles.

Les participants aux Fêtes de la Nouvelle-France pourront, entre autres, aller à la rencontre des « Géants », d'imposantes marionnettes à l'effigie de personnages historiques significatifs pour l'histoire du Québec et de la francophonie nord-américaine.

Citations

« J'invite les citoyens et les visiteurs à arborer leurs plus beaux habits et robes d'époque et à venir rencontrer les "Géants" aux Fêtes de la Nouvelle-France ! Notre gouvernement est fier d'être un important partenaire de cet événement au rayonnement international, qui raconte les fondements de notre identité et de notre histoire dans un contexte immersif et dépaysant. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les Fêtes de la Nouvelle-France transportent les visiteuses et les visiteurs dans les premiers temps de la colonie française et de la vie quotidienne des habitants des 17e et 18e siècles. Elles permettent de mieux connaître la richesse de notre patrimoine. En redonnant vie aux coutumes et aux usages des hommes et des femmes qui ont vécu cette période de notre histoire, ce grand rendez-vous invite la population à renouer avec son passé. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je suis heureuse que le gouvernement soutienne les Fêtes de la Nouvelle-France, qui animent la ville de Québec depuis déjà plus de 25 ans. Pour les festivaliers, il s'agit d'une occasion unique de vivre des expériences inédites tout en revisitant l'époque des 17e et 18e siècles de notre histoire. Je souhaite que les participants soient nombreux à venir vivre la magie de ce rassemblement festif tout en profitant des activités touristiques proposées dans notre belle ville de Québec et ses environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie un montant de 285 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales du Secrétariat à la Capitale-Nationale.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie la somme de 110 000 $ par le biais du programme Autres interventions particulières en culture et communications.

Le ministère du Tourisme accorde une aide de 75 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

