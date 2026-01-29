Des infrastructures modernisées au bénéfice des jeunes Québécois - QUÉBEC SOUTIENT 28 PROJETS D'INFRASTRUCTURES JEUNESSE

QUÉBEC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Samuel Poulin, et le député de Jonquière et adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse, M. Yannick Gagnon, annoncent que 28 initiatives1 ont été retenues dans douze régions du Québec à la suite de l'appel de projets 2025-2026 du Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse (PAFIJ).

Le gouvernement accorde ainsi la somme totale de 5 136 242 $ pour soutenir ces initiatives visant soit l'acquisition, l'agrandissement, l'aménagement, la construction, la mise aux normes, la reconstruction ou la rénovation d'infrastructures destinées aux jeunes Québécois.

En tout, au Québec, treize maisons de jeunes, un carrefour jeunesse-emploi, une auberge du cœur, une maison de familles, un organisme autochtone et onze organismes aux missions variées (santé mentale, hébergement, itinérance, alphabétisation, aide alimentaire, etc.) bénéficieront de cette aide financière.

Citations :

« Pour pouvoir s'épanouir pleinement, nos jeunes doivent avoir accès à des infrastructures sécuritaires, conviviales et modernes. Notre gouvernement met donc à la disposition des organismes qui interviennent auprès d'eux les moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement de leurs installations. Les initiatives sélectionnées lors du dernier appel de projets répondront ainsi aux besoins de leur clientèle jeunesse. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Partout au Québec, les jeunes font appel aux ressources de leur milieu pour trouver de l'aide à différents moments de leur vie. Ils ont la chance de pouvoir compter sur des intervenantes et intervenants dévoués qui évoluent au sein d'organisations bien connues dans leur région. Grâce au PAFIJ, nous pouvons nous assurer que la jeunesse québécoise, y compris les personnes les plus vulnérables, est accompagnée dans des lieux invitants. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière et adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants :

Le PAFIJ vise à soutenir l'amélioration des infrastructures principalement destinées aux jeunes de 15 à 29 ans.

L'édition 2025-2026, qui s'est tenue du 14 juillet au 18 septembre derniers, constitue le cinquième appel de projets pour ce programme, mis en œuvre en cohérence avec le Plan d'action jeunesse 2025-2030.

En tout, 207 projets ont été soumis au comité de sélection, lesquels ont été évalués en fonction de leur admissibilité, de leur pertinence, de leur efficacité et de leur efficience, et selon l'urgence des besoins et des travaux à réaliser.

Annexe

Organisme Région Type de projet Aide financière Maison des familles de la Matapédia Bas-Saint-Laurent Aménagement 266 200 $ Maison des jeunes de Matane Bas-Saint-Laurent Reconstruction 56 250 $ Maison des jeunes de Sayabec Bas-Saint-Laurent Rénovation 300 000 $ Maison des jeunes Entre-deux de Cabano Bas-Saint-Laurent Rénovation 60 000 $ La petite bouffe des frontières Bas-Saint-Laurent Rénovation 58 538 $ Maison des jeunes L'Envol de Sainte-Foy Capitale-Nationale Agrandissement 149 000 $ Maison des jeunes de Duberger Capitale-Nationale Rénovation 74 303 $ Maison des jeunes de Neuville Capitale-Nationale Acquisition 300 000 $ Association pour l'intégration sociale (région Beauce-Sartigan) Chaudière-Appalaches Rénovation 300 000 $

Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord Chaudière-Appalaches Mise aux normes 282 330 $ Maison des jeunes de Montmagny Chaudière-Appalaches Mise aux normes 118 000 $ Phelps Aide Estrie Rénovation 85 700 $ Le sac à mots Estrie Rénovation 98 000 $ Maison des jeunes de l'île du Havre-Aubert Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine Mise aux normes 100 000 $ Maison d'hébergement jeunesse Roland-Gauvreau Lanaudière Rénovation 89 520 $ Maison des jeunes de Saint-Esprit de Montcalm Lanaudière Mise aux normes 65 000 $ Centre de formation et d'orientation pour favoriser les relations ethniques traditionnelles Laurentides Rénovation 82 881 $ Accueil jeunesse Grand-Mère Mauricie Rénovation 278 638 $ Maison de jeunes Le Transit Mauricie Rénovation 127 500 $ La maison des jeunes de Longueuil Montérégie Mise aux normes 300 000 $ Maison des jeunes de Huntingdon Montérégie Agrandissement 300 000 $ Maison jeunesse L'Oxy-bulle de Roxton Montérégie Rénovation 240 000 $ Auberge du cœur Le Foyer Montréal Rénovation 295 000 $ Corporation L'Espoir Montréal Rénovation 124 090 $ Regroupement jeunesse en marche du Québec Montréal Rénovation 290 000 $ Club social 12-18 de Chibougamau Nord-du-Québec Construction 300 000 $ Kuujjuamiut Nord-du-Québec Rénovation 300 000 $ Centre Le Phare Saguenay- Lac-Saint-Jean Rénovation 95 292 $

Total : 5 136 242 $



______________

1 La liste des projets est présentée en annexe.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 990-7086; Pierre-Luc Desbiens, Directeur du bureau et des communications, Bureau de circonscription du député de Jonquière et adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse, Tél. : 581 306-3177; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]