Des infrastructures modernisées au bénéfice des jeunes Québécois - QUÉBEC SOUTIENT 28 PROJETS D'INFRASTRUCTURES JEUNESSE

29 janv, 2026, 08:18 ET

QUÉBEC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Samuel Poulin, et le député de Jonquière et adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse, M. Yannick Gagnon, annoncent que 28 initiatives1 ont été retenues dans douze régions du Québec à la suite de l'appel de projets 2025-2026 du Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse (PAFIJ).

Le gouvernement accorde ainsi la somme totale de 5 136 242 $ pour soutenir ces initiatives visant soit l'acquisition, l'agrandissement, l'aménagement, la construction, la mise aux normes, la reconstruction ou la rénovation d'infrastructures destinées aux jeunes Québécois.

En tout, au Québec, treize maisons de jeunes, un carrefour jeunesse-emploi, une auberge du cœur, une maison de familles, un organisme autochtone et onze organismes aux missions variées (santé mentale, hébergement, itinérance, alphabétisation, aide alimentaire, etc.) bénéficieront de cette aide financière.

Citations :
« Pour pouvoir s'épanouir pleinement, nos jeunes doivent avoir accès à des infrastructures sécuritaires, conviviales et modernes. Notre gouvernement met donc à la disposition des organismes qui interviennent auprès d'eux les moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement de leurs installations. Les initiatives sélectionnées lors du dernier appel de projets répondront ainsi aux besoins de leur clientèle jeunesse. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises 

« Partout au Québec, les jeunes font appel aux ressources de leur milieu pour trouver de l'aide à différents moments de leur vie. Ils ont la chance de pouvoir compter sur des intervenantes et intervenants dévoués qui évoluent au sein d'organisations bien connues dans leur région. Grâce au PAFIJ, nous pouvons nous assurer que la jeunesse québécoise, y compris les personnes les plus vulnérables, est accompagnée dans des lieux invitants. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière et adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants :

  • Le PAFIJ vise à soutenir l'amélioration des infrastructures principalement destinées aux jeunes de 15 à 29 ans.
  • L'édition 2025-2026, qui s'est tenue du 14 juillet au 18 septembre derniers, constitue le cinquième appel de projets pour ce programme, mis en œuvre en cohérence avec le Plan d'action jeunesse 2025-2030.
  • En tout, 207 projets ont été soumis au comité de sélection, lesquels ont été évalués en fonction de leur admissibilité, de leur pertinence, de leur efficacité et de leur efficience, et selon l'urgence des besoins et des travaux à réaliser.

Annexe

Organisme

 

Région

Type de projet

Aide

financière

Maison des familles de la Matapédia

Bas-Saint-Laurent

Aménagement

266 200 $

Maison des jeunes de Matane

Bas-Saint-Laurent

Reconstruction

56 250 $

Maison des jeunes de Sayabec

Bas-Saint-Laurent

Rénovation

300 000 $

Maison des jeunes Entre-deux de Cabano

Bas-Saint-Laurent

Rénovation

60 000 $

La petite bouffe des frontières

Bas-Saint-Laurent

Rénovation

58 538 $

Maison des jeunes L'Envol de Sainte-Foy

Capitale-Nationale

Agrandissement

149 000 $

Maison des jeunes de Duberger

Capitale-Nationale

Rénovation

74 303 $

Maison des jeunes de Neuville

Capitale-Nationale

Acquisition

300 000 $

Association pour l'intégration sociale (région Beauce-Sartigan)

Chaudière-Appalaches

Rénovation

300 000 $

Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord

Chaudière-Appalaches

Mise aux normes

282 330 $

Maison des jeunes de Montmagny

Chaudière-Appalaches

Mise aux normes

118 000 $

Phelps Aide

Estrie

Rénovation

85 700 $

Le sac à mots

Estrie

Rénovation

98 000 $

Maison des jeunes de l'île du Havre-Aubert

Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine

Mise aux normes

100 000 $

Maison d'hébergement jeunesse Roland-Gauvreau

Lanaudière

Rénovation

89 520 $

Maison des jeunes de Saint-Esprit de Montcalm

Lanaudière

Mise aux normes

65 000 $

Centre de formation et d'orientation pour favoriser les relations ethniques traditionnelles

Laurentides

Rénovation

82 881 $

Accueil jeunesse Grand-Mère

Mauricie

Rénovation

278 638 $

Maison de jeunes

Le Transit

Mauricie

Rénovation

127 500 $

La maison des jeunes de Longueuil

Montérégie

Mise aux normes

300 000 $

Maison des jeunes de Huntingdon

Montérégie

Agrandissement

300 000 $

Maison jeunesse L'Oxy-bulle de Roxton

Montérégie

Rénovation

240 000 $

Auberge du cœur Le Foyer

Montréal

Rénovation

295 000 $

Corporation L'Espoir

Montréal

Rénovation

124 090 $

Regroupement jeunesse en marche du Québec

Montréal

Rénovation

290 000 $

Club social 12-18 de Chibougamau

Nord-du-Québec

Construction

300 000 $

Kuujjuamiut

Nord-du-Québec

Rénovation

300 000 $

Centre Le Phare

Saguenay-

Lac-Saint-Jean

Rénovation

95 292 $

                                                                                                                                                Total : 5 136 242 $

______________
1 La liste des projets est présentée en annexe.

