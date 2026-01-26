Stimuler la croissance et l'innovation en région - Soutien gouvernemental pour accroître la compétitivité d'Atelier d'usinage Côté & Audet

SOREL-TRACY, QC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Mélanie Joly, le député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Jean-Bernard Émond, au nom du ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, et Investissement Québec annoncent l'octroi d'un financement à Atelier d'usinage Côté & Audet pour soutenir sa croissance.

L'entreprise, qui est un acteur important dans les secteurs des pâtes et papiers, de l'hydroélectricité et de l'acier, pourra entreprendre des travaux d'agrandissement et acquérir de nouveaux équipements essentiels à la modernisation de ses installations. Ces investissements lui permettront non seulement d'améliorer l'efficacité de ses activités, mais aussi d'augmenter sa capacité de production et de consolider sa compétitivité dans des marchés stratégiques pour l'économie québécoise.

Ce projet, évalué à 4 millions de dollars, bénéficie d'un soutien financier considérable, qui témoigne de l'engagement des gouvernements à stimuler le développement économique régional et à renforcer la productivité des entreprises d'ici. Le gouvernement du Québec accorde un prêt de 1,05 million de dollars, tandis que le gouvernement du Canada contribue à cette initiative par une aide remboursable de 1 million de dollars. Ensemble, ces appuis permettront d'accélérer la réalisation d'un projet structurant pour l'économie locale et pour la vitalité industrielle du Québec.

Citations :

« Les PME sont au cœur de l'activité d'innovation et de la croissance économique de nos collectivités, et soutenir leur essor est une priorité de notre gouvernement. Grâce à notre aide financière, Atelier d'usinage Côté & Audet pourra améliorer sa productivité par l'acquisition et l'installation d'équipements de production. Son apport à la vitalité économique de la région est important, et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de son projet. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Depuis plus de trois décennies, Atelier d'usinage Côté & Audet propose à sa clientèle des produits d'une grande qualité et toujours plus en demande. Pour continuer sur sa lancée et demeurer compétitive, l'entreprise nécessite un espace mieux adapté à ses besoins et des technologies à l'avant-garde de l'industrie. C'est ce que notre gouvernement s'engage à lui offrir avec cette aide financière. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Stratégie maritime

« Plus les PME prospèrent, plus elles contribuent au développement de l'économie locale. En Montérégie, Atelier d'usinage Côté & Audet a su faire ses preuves grâce à une gestion rigoureuse et à un travail d'équipe hors pair. Aujourd'hui, l'entreprise témoigne une fois de plus de sa vision d'avenir, qu'elle met au profit de sa croissance et du dynamisme régional. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Nous sommes déterminés à faire face à la demande croissante pour des pièces de grande qualité fabriquées ici, au Québec, et nous sommes fiers de contribuer au succès de nos clients et de nos fournisseurs ainsi qu'à la création d'emplois dans notre région. »

Rénald Boucher, président d'Atelier d'usinage Côté & Audet

Faits saillants :

Fondé en 1989 à Sorel-Tracy, Atelier d'usinage Côté & Audet se spécialise dans la réalisation de projets d'usinage et de soudage de grande dimension destinés aux marchés canadien et américain.

L'aide financière du gouvernement du Québec provient du volet 2 - Appui aux projets d'investissement favorisant la productivité et l'expansion des entreprises (Chantier productivité) du programme ESSOR.

L'aide du gouvernement fédéral est consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

