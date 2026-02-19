Festivals et événements de la saison hivernale 2026 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Salon du livre de l'Outaouais

QUÉBEC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 198 000 $ au Salon du livre de l'Outaouais, qui se déroule jusqu'au 22 février 2026. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Samuel Poulin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

C'est une foule d'activités, d'animations et de conférences qui attendent les personnes qui visiteront le Salon du livre de l'Outaouais cette année. Son thème Entre nos mains souhaite rappeler aux lecteurs le pouvoir qu'ils détiennent en évoquant un parallèle entre les mains et le livre comme symboles de solidarité et comme outils d'action. Le Salon dispose aussi d'un volet PRO destiné aux professionnels du milieu bibliothécaire, aux enseignants et aux éditeurs qui convie ses participants à des 5 à 7, des activités de réseautage et des formations.

« Avec son thème fort et rassembleur, le Salon du livre de l'Outaouais témoigne du pouvoir significatif des arts et de la culture dans la vie des individus. Je suis heureux que l'aide octroyée par le gouvernement du Québec puisse contribuer à faire valoir ce pouvoir auprès des publics de tous les horizons. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les salons du livre sont toujours des alliés précieux pour soutenir le développement des jeunes, les aidant à apprendre, à partager et à communiquer. C'est pour cette raison que je me réjouis de la contribution que le gouvernement apporte au Salon du livre de l'Outaouais. J'espère que les jeunes de la région seront nombreux à participer aux activités, telles que celles proposées dans le cadre de « Lis-moi Outaouais », qui permettront de stimuler le plaisir de la lecture et de découvrir une foule d'auteurs de tous les horizons. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Le plaisir de lire rassemble toutes les générations, et le Salon du livre de l'Outaouais en est une belle démonstration. Devenu un incontournable pour notre région, c'est un événement attendu qui met en valeur notre culture et qui permet de belles rencontres autour des livres. J'invite les citoyennes et citoyens à y participer. Notre gouvernement est fier de soutenir ce grand rendez-vous et de contribuer à son succès, année après année. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Salon une aide de 155 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 43 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2025-2030, qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

