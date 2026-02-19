Renouvellement des Fonds locaux d'investissement - Soutenir les entreprises partout au Québec pour mieux développer l'économie régionale

MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, annonce le renouvellement, jusqu'au 31 décembre 2028, des Fonds locaux d'investissement (FLI). Il s'agit du principal outil financier des municipalités régionales de comté (MRC) pour soutenir l'entrepreneuriat local et les entreprises, qui participent activement au développement économique des régions.

Dans le cadre de ce renouvellement, des modifications ont été apportées aux modalités de gestion des FLI afin de tenir compte des recommandations émises par le milieu. Ces changements permettront de répondre davantage aux besoins des entreprises et de favoriser encore plus la réalisation de projets d'investissement partout au Québec, et ce, toujours en complémentarité avec les autres programmes gouvernementaux et les sources de financement privé.

Parmi ces modifications, soulignons que :

les modalités de remboursement des MRC et des prêts aux entreprises pourront s'échelonner sur une plus longue période;

le taux et la règle de cumul des aides gouvernementales sont revus pour offrir une plus grande souplesse;

les moratoires de remboursement pour les projets de croissance et de transformation pourront être prolongés.

Citations :

« Les MRC sont des partenaires essentiels pour aider nos entreprises à grandir et à créer de la richesse ici, dans nos régions. En renouvelant les FLI, on souhaite simplifier les choses et travailler encore plus étroitement avec les équipes sur le terrain pour soutenir concrètement les entrepreneurs d'ici. Ce sont eux qui font vivre nos communautés et dynamisent notre économie régionale. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La Fédération québécoise des municipalités a proposé, avec ses partenaires, des améliorations au cadre des Fonds locaux d'investissement, et nous nous réjouissons de la décision du gouvernement, qui viendra bonifier davantage cet outil au service des entrepreneurs des régions du Québec. Les MRC sont la porte d'entrée pour les acteurs du développement économique local et l'annonce du gouvernement contribuera à consolider ce rôle. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

Faits saillants :

Les FLI, qui sont sous la responsabilité du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, sont administrés par 101 MRC au Québec. Cet outil se veut suffisamment souple pour répondre aux besoins de financement des entreprises afin de favoriser la réalisation de leurs projets de démarrage, d'amélioration, de transformation, de croissance et d'expansion ainsi que de relève entrepreneuriale.

Rappelons que le gouvernement du Québec a rendu disponibles 5 millions de dollars supplémentaires en 2025-2026 pour bonifier les FLI administrés par les MRC.

Depuis leur création en 1998, les FLI ont contribué au développement économique du Québec en générant les retombées suivantes : près de 18 000 entreprises et entrepreneurs soutenus dans leur projet de démarrage, d'expansion et de relève entrepreneuriale; plus de 185 000 emplois créés ou maintenus; des investissements totalisant près de 720 millions de dollars.

Les investissements réalisés par le biais des FLI comptent également pour environ 9,1 % de la structure de financement des projets d'entreprises, ce qui fait de cet outil un important levier économique pour le Québec.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional

Source : Marie-Ève Therien, Directrice de cabinet, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Cell. : 418 264-5998, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]