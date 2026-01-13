Transition énergétique - Produire du gaz naturel renouvelable au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour renforcer l'économie régionale

HÉBERTVILLE-STATION, QC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et député de Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Bernard Drainville, annoncent un important soutien à l'entreprise Waga Energy Canada. Ce projet stratégique de production de gaz naturel renouvelable (GNR) permettra de développer et de renforcer l'expertise du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans ce domaine, tout en créant une quinzaine d'emplois de qualité.

Grâce à un appui gouvernemental de 15 millions de dollars, l'entreprise pourra ainsi valoriser le biogaz émis par les matières résiduelles ensevelies sur le lieu d'enfouissement technique d'Hébertville-Station pour produire du GNR. Ce dernier sera ensuite injecté au réseau de distribution gazier d'Énergir, ce qui rejoint la volonté du gouvernement d'injecter au moins 10 % de GNR dans le réseau des distributeurs de gaz naturel d'ici 2030. Les installations de Waga Energy Canada permettront de produire annuellement jusqu'à 5,2 Mm3 de GNR, soit l'équivalent de la consommation de gaz d'environ 2 900 foyers québécois.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie énergétique du Québec, qui mise sur la substitution de combustibles fossiles importés par des sources locales de GNR, en complément de l'électrification et de l'efficacité énergétique. Dès 2027, il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de quelque 9 400 tonnes d'équivalent CO 2 par année, soit l'équivalent du retrait des émissions d'environ 2 900 véhicules des routes du Québec. Il s'agit d'une avancée concrète pour la lutte contre les changements climatiques et la construction d'une économie verte et durable.

En soutenant ce projet, le gouvernement réaffirme sa volonté d'appuyer le développement économique des régions, de renforcer l'autonomie énergétique du Québec et de miser sur les forces d'ici et les entreprises qui innovent. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean figure ainsi parmi les acteurs clés de la transition énergétique, au bénéfice de l'ensemble du Québec.

« En valorisant les biogaz du lieu d'enfouissement technique d'Hébertville-Station, Waga Energy Canada fait de notre circonscription de Lac-Saint-Jean un véritable modèle d'économie circulaire! Voilà un projet qui contribuera à développer notre expertise locale dans une filière énergétique d'avenir, tout en améliorant le bilan carbone de notre région et de tout le Québec. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et député de Lac-Saint-Jean

« Le GNR est une énergie sobre en carbone. Chaque mètre cube produit au Québec se traduit par une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Avec ce projet, on fait donc un pas de plus dans notre lutte contre les changements climatiques, et c'est pourquoi nous sommes fiers d'en appuyer la réalisation. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je remercie le gouvernement et l'équipe du programme de soutien à la production de GNR pour l'octroi de cette subvention, qui nous permet de concrétiser ce projet avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Cette confiance renouvelée confirme l'attractivité de notre technologie WAGABOX® et souligne combien notre engagement envers la transition énergétique est essentiel pour bâtir un Québec durable et résilient. Je tiens également à saluer le travail remarquable des équipes mobilisées pour faire de ce projet une réussite. »

Julie Flynn, présidente-directrice générale de Waga Energy Canada

« Ce projet marque un tournant majeur dans notre approche de valorisation des matières résiduelles et reflète la volonté de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean d'investir dans des solutions durables, innovantes et porteuses pour notre région. En captant et en transformant le biogaz en GNR, nous contribuons concrètement à l'économie circulaire en transformant les déchets en ressources. »

Yanick Baillargeon, président du conseil d'administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et préfet de la MRC du Domaine-du-Roy

Le projet, évalué à plus de 36,5 millions de dollars, vise notamment l'installation d'équipements de purification de biogaz sur le lieu d'enfouissement technique d'Hébertville-Station, qui appartient à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean.

Waga Energy Canada a réalisé jusqu'à maintenant trois autres projets, à Cowansville , à Chicoutimi et à Saint-Étienne-des-Grès, impliquant une technologie développée pour purifier les biogaz provenant des lieux d'enfouissement technique. Ces projets permettent d'injecter ensemble environ 17 Mm 3 annuellement dans le réseau gazier d'Énergir, ce qui équivaut à une réduction des émissions de gaz à effet de serre comparable au retrait des émissions d'environ 6 500 véhicules de promenade des routes.

, à et à Saint-Étienne-des-Grès, impliquant une technologie développée pour purifier les biogaz provenant des lieux d'enfouissement technique. Ces projets permettent d'injecter ensemble environ 17 Mm annuellement dans le réseau gazier d'Énergir, ce qui équivaut à une réduction des émissions de gaz à effet de serre comparable au retrait des émissions d'environ 6 500 véhicules de promenade des routes. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir participe activement au développement de la filière québécoise du GNR.

Le soutien gouvernemental accordé à Waga Energy Canada est issu du Fonds d'électrification et de changements climatiques, alimenté par le marché du carbone, et s'inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte (PEV) 2030.

Le PEV 2030 soutient plusieurs mesures de développement technologique, dont la production de GNR, qui contribuent à favoriser l'atteinte de la cible de réduction d'émissions de GES que le gouvernement du Québec s'est fixée.

