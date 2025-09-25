Le premier ministre François Legault inaugure la nouvelle maison des aînés de Masson-Angers

GATINEAU, QC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Le premier ministre, François Legault, la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, accompagnés du député de Chapleau, Mathieu Lévesque, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration de la nouvelle maison des aînés et alternative (MDA MA) de Masson-Angers qui a accueilli ses premiers résidents et résidentes le 11 juin dernier.

Située au 100, rue de la Papetière, à Gatineau, cette nouvelle MDA MA compte 72 nouvelles places pour la population de la région, dont 60 pour les personnes aînées et 12 pour les adultes ayant des besoins particuliers. L'installation est constituée de six maisonnées de 12 personnes, ces dernières disposant chacune d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées.

La MDA MA de Masson-Angers a été conçue pour recréer davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension humaine.

Ce nouveau type de milieu de vie, ouvert sur la communauté, favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et résidentes et à favoriser leurs interactions.

« En 2018, on s'est engagés à construire des maisons des aînés, car il fallait redresser les soins aux personnes aînées et c'est ce qu'on fait depuis sept ans. Chaque fois que je visite des maisons des aînés, ça me fait tellement plaisir de voir des résidents et le personnel heureux, qui aiment leur milieu de vie! Je suis très fier du travail réalisé pour que ces personnes puissent vieillir bien entourées, dans des milieux de vie plus humains. On leur doit bien ça. »

François Legault, premier ministre, responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et député de L'Assomption

« Je suis très fière de voir un engagement phare de notre gouvernement continuer à se concrétiser. Nous pouvons nous réjouir de savoir que plusieurs personnes de la région pourront bénéficier de ce modèle d'hébergement visionnaire et novateur, que nous avons voulu à échelle humaine, inclusif et agréable. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à sa concrétisation. »

Caroline Proulx, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est avec fierté que je souligne l'inauguration de la maison des aînés et alternative de Masson-Angers, un projet que je suis de près depuis le début et qui me touche grandement. Les personnes ont accès à des services et des soins de qualité, dans un environnement stimulant, épanouissant et sécuritaire, ici même à Gatineau. Merci aux équipes qui ont contribué à la réalisation de ce projet tant attendu dans la région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Je suis heureux de constater le résultat des efforts qui ont été faits pour concrétiser ce magnifique projet. L'ouverture de la MDA MA dans le secteur Masson-Angers reflète l'engagement de notre gouvernement envers les personnes aînées et celles qui ont des besoins particuliers. Je souhaite à toutes ces personnes de profiter pleinement de ce nouveau milieu de vie et de s'y sentir comme à la maison! »

Mathieu Lévesque, leader parlementaire adjoint du gouvernement et député de Chapleau

La MDA MA de Masson-Angers fait partie des 46 maisons des aînés et alternatives annoncées. Elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

