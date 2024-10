Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 50 000 $ à La Balade Gourmande

QUÉBEC, le 5 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 54 000 $ à La Balade Gourmande, qui se déroule jusqu'au 13 octobre.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Au travers de six circuits gourmands, La Balade Gourmande offre aux visiteurs de tout âge une expérience enrichissante aux multiples saveurs. Ce sont plus de 150 producteurs, artisans et transformateurs qui vont à la rencontre des consommateurs en cette belle occasion.

Citations :

« En plus de faire rayonner notre secteur agroalimentaire, cet événement favorise la proximité entre les entreprises agroalimentaires et les consommateurs. Quelle belle occasion pour les participants de visiter les entreprises directement sur leurs lieux de production et de transformation! Ils y découvriront assurément de nombreux produits du terroir, tout en contribuant à générer des retombées importantes pour la région. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Quelle belle manière de découvrir le Québec! Le tourisme gourmand et l'agrotourisme permettent aux personnes participantes de goûter des saveurs locales tout en allant à la rencontre des acteurs de notre industrie alimentaire. J'invite les visiteurs à profiter pleinement de leur séjour dans la région en saisissant l'occasion de participer aux multiples activités et événements qui l'animent en cette magnifique saison automnale! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

