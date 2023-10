Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 9 500 $ à la 10e édition du Défi des couleurs Simard

QUÉBEC, le 16 oct 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 9 500 $ au Défi des couleurs Simard, qui s'est déroulé au Mont Sainte-Anne du 13 au 15 octobre derniers.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en font l'annonce aujourd'hui.

Le Défi des couleurs Simard est, en importance, le deuxième événement de course en nature dans la province : environ 3 000 coureurs et coureuses ont participé à cette édition. Sa programmation diversifiée prévoyait des départs pour des parcours en sentier de 6,5 et de 10 km, des parcours en trail de 11, 17, 26 et 42 km, un événement de trail nocturne de 5 km, ainsi qu'un parcours de cross-country de 1 km.

Citations :

« Cet événement de course en nature était une belle occasion de découvrir notre riche territoire! Grâce à une offre alimentaire locale, le Défi des couleurs Simard permettait aux participants de découvrir des produits sains et polyvalents faits et transformés à quelques kilomètres seulement. Chapeau! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La course est déjà un sport complet en soi. Le pratiquer dans un cadre aussi enchanteur que celui proposé par le Défi des couleurs Simard ajoutait assurément une nouvelle dimension à cette activité. Je souhaite à tous les participants et participantes d'avoir eu une course à la hauteur de leurs attentes. Le plus important : placez le plaisir au centre de votre performance et profitez pleinement de ce moment haut en couleur. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Déjà 10 ans pour notre précieux Défi des couleurs Simard. Célébrons cette décennie d'efforts à la promotion de la santé et à l'exploration de notre magnifique région. Célébrons aussi l'apport économique que génère l'événement et l'importance qu'il a pour nos commerces locaux. Cette édition record prouve que le spectacle naturel que propose la Côte-de-Beaupré et la qualité de l'organisation sont bel et bien ancrés dans le cœur des coureurs de partout. »

Kariane Bourrassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale soutient le Défi des couleurs Simard avec une aide financière de 6 500 $ grâce à son Programme de soutien aux activités de la région

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie une somme de 3 000 $ en commandite.

Liens connexes :

Secrétariat à la Capitale-Nationale :

Twitter LinkedIn



Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook, X (Twitter), Instagram, LinkedIn, YouTube

Sport, Loisir et Plein air

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Sources : Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable, de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Mathieu Durocher, Attaché de presse de la ministre responsable, du Sport, du Loisir et du Plein air, 418 805-0233, [email protected]; Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, [email protected]