Plus de 200 000 $ pour développer une station de ski de la Chaudière-Appalaches

LAC-ETCHEMIN, QC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, annoncent qu'une somme de 225 704 $ est octroyée pour la mise à niveau des installations et le développement de nouvelles activités récréotouristiques à la station de ski du Mont-Orignal, situé dans la Municipalité de Lac-Etchemin.

Parmi les nouveautés qui auront des retombées positives pour le milieu, on compte l'ajout d'une troisième remontée mécanique, l'installation d'un système automatisé pour la billetterie, l'augmentation du nombre de modules d'apprentissage ainsi que la mise en place d'un nouveau réseau électrique qui permettra l'enneigement artificiel et un meilleur éclairage pour la pratique de ski de soirée.

« Les modifications aux installations permettront à celles-ci d'être plus modernes et attrayantes, en plus de mieux répondre aux besoins des adeptes de ski. C'est assurément un plus grand nombre de personnes qui viendront ici bénéficier d'une expérience hivernale enrichissante! Ce projet, en plus de créer des emplois saisonniers, donne un coup de main à l'économie régionale en attirant davantage de visiteurs dans les commerces du coin, ce qui est particulièrement intéressant en basse saison touristique. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Le développement du Mont-Orignal est une excellente nouvelle pour toute la communauté de Bellechasse--Les Etchemins--Lévis. Cet investissement permettra non seulement d'améliorer l'expérience des skieurs, mais aussi de renforcer l'attractivité de notre région. Je suis fière de voir nos partenaires locaux travailler ensemble pour dynamiser notre milieu et offrir aux familles des infrastructures modernes et sécuritaires. C'est un projet qui fera rayonner notre territoire pour de nombreuses années. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Ce projet illustre l'engagement de nos acteurs locaux à créer un milieu de vie dynamique et attrayant. Il contribuera à enrichir l'offre récréotouristique et à faire rayonner notre région. »

Daniel Turcotte, président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).

