Plus de 360 000 $ pour trois projets en développement régional dans Chaudière-Appalaches

LÉVIS, QC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, annoncent qu'une somme de 363 900 $ est octroyée pour appuyer le réaménagement d'un musée afin de le rendre plus fonctionnel, la construction d'un centre d'innovation consacré aux projets de recherche et la promotion d'une démarche régionale en économie circulaire.

Le premier projet consiste à aménager de nouveaux espaces d'économusée ainsi qu'un Espace Patrimoine modernisé et accessible au Musée des Anciens Canadiens. Le deuxième vise à coordonner les étapes préliminaires menant à la création d'un centre d'innovation en construction à Sainte-Marie, en mobilisant les partenaires autour du futur District de la construction innovante. Enfin, le troisième projet soutient une démarche régionale en économie circulaire en dressant le portrait actuel du secteur, en analysant le marché et l'écosystème des parties prenantes et en élaborant un plan d'affaires assorti de recommandations stratégiques.

« Dans Chaudière-Appalaches, on appuie des projets qui changent réellement la donne pour le monde : un musée qui pourra mieux accueillir les visiteurs, un centre d'innovation qui mise sur le savoir-faire d'ici et une démarche qui aide nos entreprises à être plus efficaces avec ce qu'elles produisent. Ce sont trois initiatives différentes, mais qui ont toutes le même objectif : créer plus d'activité économique chez nous. Quand les organisations du milieu se mobilisent et que le gouvernement est au rendez-vous, c'est là qu'on voit l'effet domino pour une région plus forte et plus prospère. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Le comité régional de sélection de projets se réjouit de voir ces investissements soutenir des projets porteurs pour notre région. Ces initiatives contribueront à renforcer notre vitalité culturelle, économique et innovante, tout en favorisant la collaboration entre nos communautés et en intégrant des pratiques de développement durable. »

Daniel Turcotte, président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 3 projets pour la région de la Chaudière-Appalaches Aide financière totale accordée Partenaires et description des projets Période 174 000 $ Création de l'Espace Patrimoine de la sculpture sur bois de Saint-Jean-Port-Joli Par : Corporation des fêtes, événements et espaces culturels de Saint-Jean-Port-Joli Aménager des espaces économuséaux au Musée des Anciens Canadiens et y assurer l'accessibilité universelle. 2024-2028 150 000 $ District de la construction innovante (DCI) Par : Développement économique Nouvelle-Beauce Réaliser les différentes étapes préparatoires à la construction, à Sainte-Marie, d'un centre d'innovation du DCI qui accueillera des projets de recherche collaborative et offrira des services spécialisés de soutien à l'innovation en lien avec trois axes stratégiques de la construction innovante, notamment les procédés et les processus, la performance et les nouveaux produits et matériaux. 2024-2027 39 900 $ Démarche de mobilisation régionale en économie circulaire Par : Chaudière-Appalaches Économique Réaliser la phase préparatoire d'une démarche régionale en économie circulaire qui, à terme, proposera un plan d'affaires. 2024-2026 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Décembre 2025

Les priorités régionales 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Mettre en valeur et donner accès à la culture.

Faire du tourisme un moteur économique de développement des communautés en Chaudière-Appalaches.

Placer l'innovation et la culture entrepreneuriale au cœur du développement économique de la région.

