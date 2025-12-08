Le gouvernement du Québec octroie 950 000 $ pour une salle de spectacle de la Chaudière-Appalaches

MONTMAGNY, QC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, annoncent qu'une somme de 950 000 $ est octroyée pour appuyer le projet de complexe culturel visant la modernisation de la salle de spectacle Edwin-Bélanger de l'école secondaire Louis-Jacques-Casault à Montmagny.

Grâce à l'agrandissement de la salle, qui passera de 550 à 700 places, ainsi qu'à la mise aux normes des installations et à la reconfiguration du hall d'entrée, ce projet rendra possible la tenue d'un plus grand nombre d'événements, dont plusieurs de plus grande envergure, générant ainsi davantage de retombées économiques pour Montmagny. Financé pour son effet sur le développement régional, celui-ci fait partie de l'offre de services du concept de santé globale visant à sensibiliser la population à l'importance d'être actif culturellement, sportivement et socialement. Il est porté par le promoteur Les Arts de la scène de Montmagny ainsi que par le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

« À titre de ministre des Affaires municipales, mon rôle est d'appuyer des projets qui renforcent nos régions et qui répondent aux besoins de notre monde. Ici, moderniser la salle Edwin-Bélanger, c'est donner à Montmagny une infrastructure plus fonctionnelle, capable d'accueillir davantage d'activités et de visiteurs. Pour une municipalité, ça signifie plus de vie, plus d'achalandage et des retombées directes pour l'économie locale. Investir maintenant, c'est du gros bon sens : on mise sur un équipement qui va servir longtemps et qui contribue au dynamisme de toute la Côte-du-Sud, et ce, grâce au travail colossal accompli par votre député, mon collègue Mathieu, que je félicite. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Le projet de modernisation de la Salle Edwin-Bélanger est une avancée importante pour notre communauté. Par les nombreux partenariats, le leadership du Centre de services scolaires et du milieu municipal, nous pourrons offrir des services encore plus riches et des expériences renouvelées à la clientèle de la salle. Un travail collectif a été réalisé avec brio et les prochaines années seront témoins de ce dynamisme régional. Le Fonds régions et ruralité nous permet aujourd'hui d'aller encore plus loin et de confirmer l'importance de cette mise aux normes. »

Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud

« Investir dans nos infrastructures culturelles, c'est miser sur l'avenir de notre région et sur l'accès à des espaces modernes et accueillants pour tous. »

Daniel Turcotte, président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Le ministère de la Culture contribue également au projet de la salle de spectacle pour un montant de 14 519 700 $.

L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 2 projets retenus en 2024-2025 pour la région de la Chaudière-Appalaches Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 250 000 $ Projet d'agrandissement, de rénovation et de mise aux normes de la salle Edwin-Bélanger - Travaux préparatoires Par : Les Arts de la scène de Montmagny Élaborer un programme fonctionnel et technique pour la salle de spectacle Edwin-Bélanger de l'école secondaire Louis-Jacques-Casault, à Montmagny, en vue de l'agrandissement, de la réfection et de la mise aux normes des espaces consacrés à la diffusion, à l'accueil du public et aux dépendances techniques, et de l'augmentation de la capacité de la salle de 550 à 750 places. 2023-2029 700 000 $ Agrandissement et mise aux normes de la salle de spectacle Par : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud Moderniser la salle de spectacle Edwin-Bélanger de l'école secondaire Louis-Jacques-Casault, à Montmagny, notamment par l'augmentation de la capacité de la salle, la mise aux normes des lieux et la reconfiguration du hall d'entrée principal. 2024-2030 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Décembre 2025

Les priorités régionales 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Mettre en valeur et donner accès à la culture.

Faire du tourisme un moteur économique de développement des communautés en Chaudière-Appalaches.

