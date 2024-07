Festivals et événements de la métropole 2024 - Près de 4 M$ à la Cité des arts du cirque et à MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 3 969 300 $ pour soutenir la tenue du festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, qui commence aujourd'hui et se déroule jusqu'au 14 juillet prochain, ainsi que la programmation annuelle de la Cité des arts du cirque.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour la 15e édition du festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, la Cité des arts du cirque propose une programmation diversifiée composée de spectacles en salle comme à l'extérieur, en plus de performances gratuites. Pendant 10 jours, l'événement anime le Quartier des spectacles, le Quartier latin et plusieurs autres lieux rassembleurs de la métropole.

Citations :

« Le festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, un événement d'exception, transforme les rues de Montréal en véritable scène de spectacle en offrant des performances circassiennes dans différents lieux extérieurs de la métropole. Merci à l'organisation du festival pour sa contribution au rayonnement des artistes d'ici. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE et sa programmation complètement éclatée qui permet au public d'assister aux plus impressionnantes prouesses d'artistes de chez nous. Cet événement contribue à faire rayonner le Québec à l'international comme destination touristique par excellence et à mettre en lumière l'indéniable talent de nos industries culturelle et événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est un festival unique en son genre, qui renforce la vitalité culturelle de la métropole et fait rayonner le talent exceptionnel des artistes du cirque d'ici. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à la Cité des arts du cirque 2 803 300 $ par le biais du programme Soutien à la mission pour appuyer l'ensemble de ses activités, incluant ce festival.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à la Cité des arts du cirque 2 803 300 $ par le biais du programme Soutien à la mission pour appuyer l'ensemble de ses activités, incluant ce festival. Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'événement grâce à une aide de 50 000 $ découlant du programme Appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

Le ministère du Tourisme accorde 616 000 $ à la Cité des arts du cirque, dont 316 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la présentation de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, et 300 000 $ en aide ponctuelle, pour le spectacle GÉANTE!

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Liens connexes :

Ministère de la Culture et des Communications :

facebook.com/mccquebec

x.com/MCCQuebec

linkedin.com/company/ministere-culture-communications-quebec

youtube.com/user/MCCQuebec

instagram.com/mccquebec/

Conseil des arts et des lettres du Québec :

https://www.facebook.com/LeCALQ/

x.com/LeCALQ

linkedin.com/company/lecalq/mycompany/

youtube.com/user/LeCALQ

https://www.instagram.com/lecalq/

Ministère du Tourisme :

facebook.com/TourismeQc/

x.com/tourisme_quebec

linkedin.com/company/tourismequebec/

youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Thomas Bélanger, Conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 418 931-8013, [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746